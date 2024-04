La dura derrota sufrida por Boca en su visita a Fortaleza de Brasil por la Copa Sudamericana dio lugar a un increíble exabrupto en el canal de noticias TN durante su edición de primera mañana, mientras se leían en vivo los títulos más destacados de la jornada.

A Roxy Vázquez le tocó repasar los titulares de la participación de los equipos argentinos en la fecha de copas internacionales y lo hizo leyendo la gráfica hasta que se topó con una línea que no esperaba: “Lanús se impuso al Metropolitanos por 2 a 0, equipo sensación del continente, y se trepó a la cima de su grupo. Los tantos fueron convertidos por Walter Bou. Ah, y a Boca se lo garch*ron en Brasil”.

Al detectar el exabrupto, la periodista dejó de leer y se generó un momento de silencio en el piso, seguido de una falla de sistema. La transmisión se quedó mostrando imágenes de la ciudad y se escucharon de fondo las risas de quienes compartían el estudio.

“Lo voy a ir a buscar a ese que escribió”, se escuchó decir a Sergio Lapegüe, reconocido hincha del Xeneize. Ya de regreso al piso, la periodista Roxy Vázquez se mostró sorprendida por la situación: “En 25 años de laburo nunca me sucedió”, dijo. “Por lo menos frenaste, porque hay otros que siguen”, le respondió su compañero.

El episodio no tardó en volverse viral en redes sociales, generando todo tipo de comentario: “El que hace lo graph en TN es más gallina que el mismísimo Ángel Labruna. No lo puedo creer”, escribió un usuario en X. “¿Qué le pasó a TN? No pudieron dar la noticia completa de la Copa Sudamericana. ¿A Boca qué? Suena a que es el último día de alguien o se viene un despido”, agregó otro.

“Después dicen que TN miente”, ironizó un tercero. “Un hincha de River se quedó sin trabajo en TN, pero valió la pena”, escribió el periodista Nadir Ghazal. Su colega, Guido Glait, acotó: “El momento del día, o del año, pasó recién en TN”.

¿Cómo terminó el partido entre Fortaleza y Boca?

Boca sufrió en Brasil su primera derrota en la presente edición de la Copa Sudamericana. Fue 4-2 ante Fortaleza, que tuvo en el argentino Juan Martín Lucero, autor de un doblete, Yago Pikachu y Renato Kayser a sus goleadores. Para el Xeneize marcaron Miguel Merentiel y Kevin Zenón.

El traspié dejó a los dirigidos por Diego Martínez en la segunda posición y a cinco puntos de su par brasileño, con tres jornadas por disputarse. Sportivo Trinidense, que se impuso a Nacional de Potosí, ocupa la tercera posición a tan solo un punto, poniendo en riesgo serio su clasificación.