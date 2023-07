Con Lucas Janson y Lucas Blondel abrochados, con Edinson Cavani al caer y con las salidas de Luis Vázquez, Mateo Retegui pese a no formar parte del plantel actual y las inminentes bajas de Alan Varela y Marcelo Weigandt, en Boca siguen apareciendo alternativas en un mercado de pases frenético.

Incluso, en las últimas horas trascendió una peculiar novedad respecto a posibles movimientos en donde podría darse un trueque que vincula a Boca con otros dos clubes a cambio de una de sus joyas.

En concreto, el periodista Claudio Civiello en su canal de Twitch reveló que Defensa y Justicia pretende incorporar a Gonzalo Morales como refuerzo, sobre todo teniendo en ucenta que en Boca corre de atrás ante las presencias de Darío Benedetto, Miguel Merentiel y el inminente arribo de Cavani.

El jornalista expresó que la negociación del club de Florencio Varela por el delantero de Boca la está llevando a cabo Cristian Bragarnik y por eso, desde el Xeneize le respondieron al empresario que a cambio le pidieron la incorporación de Lautaro Blanco, lateral izquierdo que interesa en Brandsen 805 y que es parte del Elche, club que pertenece a Bragarnik.

La intención es que se den ambas transacciones mediante préstamos: que Boca ceda a Morales a Defensa y que Elche dé a préstamo a Lautaro Blanco, futbolista que Jorge Almirón dirigió en el cuadro franjiverde, que es considerado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina como un futuro lateral izquierdo titular y que no vería con malos ojos irse del club español tras confirmarse el descenso a la segunda división. Boca ya se mostró interesado en este mercado en el ex Rosario Central pero no avanzó por el pase, ahora se abrió esta alternativa con lo que sería un trueque entre tres clubes.