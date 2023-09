Un ex técnico de Boca tiró contra Almirón: "Si jugás con 6 defensores, tenés miedo"

Incluso con Boca clasificado a las semifinales de la Copa Libertadores, donde deberá medir fuerzas con Palmeiras, todavía siguen siendo muchos los que miran de reojo a Jorge Almirón. Si hasta el propio Juan Román Riquelme, con mayor o menor sutileza, ha expresado en ocasiones opiniones diferentes a las que el entrenador plasma en la cancha.

Y es que como contrapunto a esa presencia entre los cuatro mejores equipos del continente puede señalarse que el Xeneize no pudo ganar todavía ninguno de sus cuatro partidos en instancias de playoffs durante el tiempo de juego reglamentario. También que en el ámbito doméstico viene de sufrir dos derrotas, ante Sarmiento y Tigre, que en cualquier otro momento hubiesen sido catastróficas.

Quien no tuvo ningún reparo en salir a manifestarse abiertamente en contra de muchas de las decisiones del entrenador fue Jorge Chino Benítez, exjugador y entrenador del Xeneize. “No me gustó cómo jugó Boca en cancha de Racing. Tiene que alimentar más a los delanteros y que eso no suceda es responsabilidad del entrenador“, opinó en diálogo con Boca de Selección.

Y agregó: “Estos 20 días hay que estudiar al Palmeiras. Buscar el defecto, la Copa Libertadores es lo único que importa. Entiendo que Boca juegue de local de una manera y de vístante de otra, pero Boca no puede jugar con 6 defensores. Si vos jugás con 6 defensores, le estás diciendo al rival que tenés miedo“.

Para Chino Benítez, de todos modos, no será el funcionamiento sino más bien el desenlace de la Copa Libertadores lo que determinará si Almirón tiene o no futuro como entrenador del club. “Lo importante es ganar la Copa y si no la ganas es causal de salida para cualquier técnico”, remarcó.

¿Cuándo juegan Boca y Palmeiras por la Libertadores?

Según lo dictaminó la CONMEBOL, Boca recibirá a Palmeiras el jueves 28 de septiembre en La Bombonera para disputar el partido de ida de semifinales de la Copa Libertadores. La llave se definirá en Brasil el siguiente 5 de octubre.

¿Dónde ver las semifinales entre Boca y Palmeiras?

Los encuentros de Boca Juniors en la Copa Libertadores de América se pueden disfrutar en vivo por la plataforma Star+.