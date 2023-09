Aunque no logró ganar en el tiempo de juego reglamentario ninguno de los cuatro partidos que lleva disputados desde que la Copa Libertadores ingresó en instancia de playoffs, Boca ya se encuentra en semifinales y levanta la mano como serio candidato a coronarse.

En el camino inmediato deberá sortear nada menos que a Palmeiras, que no tuvo problemas para resolver su serie de cuartos de final ante Deportivo Pereira y que terminó la fase de grupos como el mejor de los clasificados, lo que le dio el beneficio de definir como local todas y cada una de las series.

Pese a la dificultad que traerá aparejado el nuevo desafío para el Xeneize, Sebastián Vignolo cree que con el correr de los partidos Jorge Almirón fue encontrando una exitosa fórmula que invita a pensar que por fin puede llegar La Séptima.

“No hay una receta, sino todos la copiarían. Pero sí está la idea de cómo se planifica ganar la Copa Libertadores. Primero tenés que saber jugarla. No se juega igual que un campeonato. No hay que descubrirse, no hay que regalarse. Hay un montón de situaciones”, empezó diciendo el periodista en ESPN.

“No estoy de acuerdo con la frase de que los pibes ganan partidos y los grandes campeonatos. Ni todos pibes, ni todos grandes. Un equipo son todos. Para mí este Boca se fue preparando en todo este tiempo para armar un equipo sólido, competitivo, para ganar la Copa Libertadores“, continuó explicando.

Y concluyó: “Hay un patrón en la elección de los futbolistas. Boca tiene jugadores de selección, grandes. Tiene futbolistas salidos de las inferiores de Boca con recorrido. Y además tiene los jóvenes que le aparecieron. Así se pudo armar este Boca sólido. Le metieron nada más que cuatro goles a lo largo de toda la Copa. ¿No es un mérito? La defensa tiene una mala prensa. Pero este Boca es sólido y tiene los méritos y un concepto bien armado para ganar la Copa“.

¿Cuándo se juegan las semis entre Boca y Palmeiras?

El Xeneize recibirá al equipo brasileño el jueves 28 de septiembre en La Bombonera, y el jueves 5 de octubre viajará a Brasil para jugar la revancha. Ambos partidos, comenzarán a las 21:30.

¿Dónde ver los partidos de Boca por la Libertadores?

Los encuentros de Boca Juniors en la Copa Libertadores de América se pueden disfrutar en vivo por la plataforma Star+.