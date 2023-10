En pleno desarrollo del partido entre Boca y Talleres, en el marco de los cuartos de final de la Copa Argentina 2023, se dio una situación particular entre Edinson Cavani y Valentín Barco. El uruguayo no le cedió la pelota al zurdo y este le hizo un reclamo enérgico, lo cual generó un caliente ida y vuelta.

Sin embargo, como suele pasar en este tipo de situaciones, los protagonistas le restaron importancia a una pelea que solo ocurre dentro de la cancha y el último posteo del Matador no hace más que confirmar la unidad que existe dentro del plantel que dirige Jorge Almirón.

“Juntos como lo hemos demostrado hasta ahora”, fueron las palabras que escribió Edinson Cavani en la storie que difundió acerca del momento en el que Boca venció a Talleres en la tanda de los penales. “A semis”, concluyó seguramente con muchísima alegría por estar entre los cuatro mejores de la Copa Argentina 2023.

¿Qué es lo que pasó entre Cavani y Barco en el Boca vs Talleres?

Corría el cierre del primer tiempo cuando, en el afán de convertir su gol luego de varias oportunidades desperdiciadas, Cavani no miró a su alrededor para rematar no una, sino dos veces con la marca encima y malograr un nuevo disparo, esta vez en la puerta del área.

A dos metros del Matador estaba parado Barco, esperando el toque para construir una pared o para perfilarse de cara al arco. El intento casi embroncado de Cavani por finalizar la jugada terminó por enojar al Colo, que llevó sus manos al suelo y gritó en la cara de su compañero para reprocharle el pase que finalmente no le dio.

Inmediatamente, el charrúa decidió ponerle los puntos a su compañero por el reclamo inicial y se produjo un ida y vuelta verbal, hasta que Barco retomó su posición en el carril izquierdo sin escuchar lo que le decía Cavani. Horas más tarde, ambos se cruzaron en el vestuario y arreglaron lo que tenían que arreglar.

¿Qué dijo Barco sobre su cruce con Cavani?

El único de los dos que habló ante los micrófonos sobre el altercado que mantuvieron dentro del campo de juego fue Valentín Barco y sus palabras intentaron apagar cualquier tipo de intento de incendio.

“Nada, son calenturas del momento. Yo me enojé porque no me la pasó y el se enojó porque… ¿está claro no? Es parte del fútbol. Después nos arreglamos y ahora estamos todos contentos”, dijo el talentoso juvenil del Xeneize para dejar atrás cualquier rumor de pelea con Edinson Cavani. Todo aclarado.