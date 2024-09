El 30 de diciembre de 2022, Dani Alves fue protagonista de un hecho aberrante: abusó sexualmente de una chica en la discoteca Sutton de Barcelona. Pocos días después, la víctima se presentó ante la justicia y denunció al ex futbolista brasileño, quien fue detenido. Tras las investigaciones pertinentes, Alves fue juzgado y condenado a pasar 4 años y medio en prisión, pero catorce meses después fue liberado tras pagar una fianza de un millón de euros.

Esa libertad no es total, sino que es condicional y debe cumplir algunos requisitos como por ejemplo no salir del país y presentarse todos los viernes ante la justicia para demostrar que sigue en España. Además, se le quitaron sus pasaportes, tanto el brasileño como el español. Lo que nadie le impide a Dani Alves es poder realizar una vida dentro de todo normal, siempre y cuando no salga del país y en las últimas horas se lo vio jugando al fútbol con una camiseta de Boca.

¿Cómo tiene Dani Alves la camiseta de Boca?

Es sabido el cariño de Dani Alves por Boca. En septiembre de 2020, cuando retomó la Copa Libertadores tras la pandemia, San Pablo visitó a River por la fase de grupos. El elenco paulista se entrenó en Casa Amarilla y miembros de Consejo de Fútbol del Xeneize -Cascini y Delgado- le regalaron la número 10 del club de la Ribera al ex lateral por derecha de Barcelona, tanto la titular como la suplente de aquel entonces, que era una casaca amarilla.

Dani Alves se mostró agradecido por aquel entonces y dijo: “Con todo mi respeto a todos los 10 de Boca y en eso momentos a Carlitos Tevez que lo lleva, muchas gracias por el cariño y respeto de siempre. ¡Es un honor tener esa remera en mi colección! Me apasioné cómo la gente vive y disfruta el fútbol, dándole sentido a todo lo que hacemos por el ambiente que genera”. En 2021, Barcelona y Boca jugaron un amistoso por la Maradona Cup y nuevamente el brasileño habló de su cariño por el Xeneize: “Ustedes saben del cariño que yo tengo por Boca, y no es por lo que la gente dice o porque es grande; siempre me despertó algo diferente, hay algunas situaciones que te identifican”.