Dani Alves se encuentra en libertad desde que en el pasado lunes desembolsase el millón de euros marcado como fianza por parte de la Audiencia de Barcelona. La causa sigue adelante alrededor de los delitos de agresión sexual contra el ex lateral brasileño en la ciudad condal. Las primeras horas en libertad condicional, acompañadas de una fiesta que según medios locales se extendió hasta las cinco de la mañana.

Alves sigue a la espera de saber que ocurre con su condena por cuatro años y seis meses. Las imputaciones por agredir sexualmente a una joven siguen adelante en Cataluña de cara a los próximos semestres. Mientras tanto, el brasileño permanece recluido en su domicilio localizado por el municipio de Esplugues de Llobregat. Fue ahí donde se habría dado una fiesta con familiares y amigos para celebrar las últimas medidas de la Audiencia de Barcelona.

“Por la noche vinieron a esta casa, cuando ya casi no quedaban periodistas y lo celebraron también junto a Dani Alves…La celebración se extendió hasta las 5 de la mañana. Se trató de una reunión de amigos”, información del programa Así es la vida de la cadena televisiva Telecinco en España. Muchos periodistas se encontraban en los aledaños del recinto donde también hubo extensivas guardias buscando alguna declaración oficial que no llegaría.

Miembros de la familia de Alves se encuentran en la ciudad condal tras la decisión de la Audiencia de Barcelona. También diversos amigos y mientras se buscan más indicios en relación con las investigaciones donde la Fiscalía sigue pidiendo por la pena máxima para el ex jugador del club blaugrana, Juventus, PSG, Pumas entre otros. También se analiza por los medios quien fue el hombre que depositó una fianza que el padre de Neymar negó abonar días atrás. Rumores de varios ex compañeros de Dani Alves, sin confirmar, siguen en el aire.

“De verdad sigo creyendo en la inocencia del señor Alves, el señor Alves está entero, voy a ir esta tarde a verle y a explicarle la sentencia; no he podido todavía estudiarme la sentencia pero avanzo que vamos a recurrir”, palabras de su letrada Inés Guardiola. Es la representante legal del ex jugador en una causa que ni mucho menos se encuentra cerca de un final resolutivo. Recordemos que ya ha pasado un total de 14 meses y 5 días desde que el acusado ingresase en Brians 2.

Felipe Melo, durísimo con Alves

El ex compañero de Dani y Robinho en la selección de Brasil fue tajante sobre la detención de ambos miembros de la Verdeamarelha: “Tengo una hija de 15 años. Si lo hubieran hecho con mi hija, no creo que estuviera aquí para daros esta entrevista. Creo que hay que respetar a los seres humanos, hay que respetar a las mujeres, hay que respetar a los hombres”.

Condiciones de su libertad provisional

Presentarse una vez por semana en la Audiencia para firmar un comprobante de presencia en la ciudad. Alves también ha puesto en manos de la justicia sus dos pasaportes. Igualmente, no se le expedirán nuevos documentos de identidad en Brasil con el fin de evitar el riesgo de fuga que la acusación sigue entendiendo como el mayor riesgo en la causa.