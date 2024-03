La posibilidad de que Dani Alves deje el centro penitenciario en el que se encuentra por Barcelona tras la última concesión de libertad provisional no deja de generar reacciones. El ex jugador se encuentra a la espera de poder recaudar un millón de euros para dejar Brians 2 mientras cada vez más voces cercanas a su entorno se manifiestan sobre las decisiones de la jueza al frente del caso. Su ex esposa y madre de dos de sus hijos se suma a los cuestionamientos.

Dinorah Santana ya se hizo eco de las decisiones tomadas a lo largo de las últimas horas por parte de la Audiencia de Barcelona y donde se estipula que el ex futbolista tiene precio para dejar de manera inmediata la prisión en la que se encuentra desde enero del 2023. La madre de dos de los hijos de Dani Alves había sido hasta aquí una de las voces que más había apostado por su inocencia en el inicio de la causa.

“Hay ocasiones en las que tendrás que compartir la mesa con Judas, sin que eso te quite la paz”, compartió Dinorah Santana por medio de sus redes sociales en una publicación que inunda las redes ahora mismo. Tras la decisión del padre de Neymar de no abonar los montos indicados por la justicia para poner la fianza a servicio de las autoridades, continúan las reacciones alrededor de una trama que todavía se encuentra lejos de una sentencia completa.

La opinión de Dinorah Santana alrededor del caso Alves ha ido mutando con el correr de los meses. Tras asegurar hace poco más de un año que creía firmemente en su inocencia hablaría después y sobre noviembre de sentirse utilizada por el entorno del brasileño. Llegarían después una serie de declaraciones que tras la confirmación de una posible libertad provisional terminaron en un duro posteo ante lo ocurrido en la Audiencia de Barcelona.

“Para mí está muerto…Sus hijos no le ven desde el 6 de mayo, desde entonces no ha querido saber nada de nosotros, y son sus hijos…Pretendía conseguir la libertad condicional. Me decían lo que tenía que decir a través de un grupo de WhatsApp…Cuanto antes salga de la cárcel mejor estarán mis hijos, para ellos es muy difícil aceptar que su padre puede ser un violador”, son algunas de las declaraciones más importantes de la ex pareja de Dani Alves alrededor de un caso que continúa levantando polémica tanto en España como en territorio brasileño.

¿Qué sigue para Dani Alves?

En caso de no poder conseguir los montos de la fianza en este viernes, el ex lateral no tendrá otra que esperar hasta inicios de la próxima semana para tener la posibilidad de abandonar el centro penitenciario. La negativa del entorno de Neymar a abonar dicha fianza obliga a Dani Alves a buscar recursos entre su pleito con Hacienda o la posible venta de alguna de sus propiedades.

¿Cuánto tiempo estuvieron casados Alves y Santana?

Se trata de una relación conyugal que se llevó a cabo entre los años 2008 y 2011. Todo esto mientras el jugador dejaba Sevilla por Barcelona para meterse de lleno en una aventura por el mítico equipo de Pep Guardiola. Fue ahí donde Dani Alves fue padre de dos de sus primeros hijos. El contundente posteo de Dinorah Santana supone una nueva reacción del entorno del ex futbolista alrededor de las últimas decisiones tomadas en la Audiencia de Barcelona.