Alineaciones de Sabah FK y Dortmund para el duelo de la jornada 3 de la Champions League

Sabah FK recibe a Dortmund este martes 20 de octubre desde las 13:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. Sabah FK viene de ganarle 2-0 a Slavia Praga y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Dortmund viene de caer 0-1 ante Bodo Glimt y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Sabah FK y Dortmund
Sabah FK (4-2-3-1): Stas Pokatilov, Akim Zedadka, Steve Solvet, A McCarthy, Tymoteusz Puchacz, Umarali Rakhmonaliev, Du Queiroz, Ivan Lepinjica, Kaheem Parris, Joy-Lance Mickels, Veljko Simić. DT: Valdas Dambrauskas.
Dortmund (3-4-2-1): Gregor Kobel, Kouakou Joane Gadou, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, Ethan Nwaneri, Julian Ryerson, Jobe Bellingham, Felix Nmecha, Marcel Sabitzer, Daniel Svensson, Serhou Guirassy. DT: Niko Kovač.
La previa de Sabah FK y Dortmund: todo lo que hay que saber
- Día: martes 20 de octubre
- Hora: 13:45 (hora de Argentina)
- Próximo partido de Sabah FK: vs. Viking, miércoles 4 de noviembre
- Próximo partido de Dortmund: vs. Betis, miércoles 4 de noviembre