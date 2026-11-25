Sabah FK recibe a Barcelona este miércoles 25 de noviembre desde las 14:45 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Baku Olympic Stadium. El Barcelona llega como una máquina de hacer goles en esta Champions y necesita ratificarlo ante un rival que todavía no encuentra el nivel para sostenerse en esta fase.
La diferencia de jerarquía es enorme, pero en la fase de liga cada punto pesa para meterse entre los mejores puestos y evitar la repesca.
La actualidad de ambos equipos
El Sabah FK atraviesa un presente complicado en su primera gran experiencia europea: viene de caer 4-1 como visitante ante Viking y antes había perdido en casa frente al Dortmund. Esa derrota cortó una racha positiva, porque dos semanas atrás había sorprendido con un 2-0 ante el Slavia Praga, el único resultado para festejar hasta ahora. Con apenas 3 puntos en cuatro fechas, el equipo azerbaiyano está 30° y necesita reaccionar rápido si quiere soñar con algo más que la experiencia.
El Barcelona, en cambio, llega entonado. Goleó 3-0 de local al Aston Villa y antes había firmado un contundente 4-1 como visitante frente al Galatasaray, mostrando que en ataque está fino. La única mancha reciente fue la caída 4-2 ante el PSG, un partido de ida y vuelta que dejó en evidencia que también puede sufrir si baja la guardia. Con 9 unidades y el octavo lugar, el equipo catalán pelea por meterse entre los que avanzan de manera directa.
Horario del partido
- Argentina: 14:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Fox Sports, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
- Centroamérica: ESPN, Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Slavia Praga vs. Villarreal — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs
- Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Sporting vs. Manchester United — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- PSG vs. Roma — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Lille vs. Bayern — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Inter vs. Stuttgart — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Brujas vs. Liverpool — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Viking — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Sabah FK y Barcelona se enfrentan este miércoles 25 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Fox Sports y Disney+ Premium.
- Sabah FK suma 3 puntos en el torneo.
- Barcelona suma 9 puntos en el torneo.