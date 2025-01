Por qué no juega Alexis Mac Allister en Liverpool vs. PSV por la Champions League

En una jornada que promete dramatismo, Liverpool cierra su participación en la fase de liga de la UEFA Champions League con total tranquilidad. El equipo inglés lidera la tabla de posiciones con puntaje ideal y ya está en octavos de final del certamen. De hecho, salvo una catástrofe, clasificará en el primer puesto.

Más de uno se sorprendió al ver la formación de los Reds para enfrentar al PSV (a las 17 por Disney+) y no encontrar a Alexis Mac Allister y otras figuras. Lo cierto es que el argentino no está suspendido ni sufrió ninguna lesión, pero no aparece ni en el banco de suplentes en Países Bajos.

La decisión que tomó Arne Slot fue prescindir de varios titulares para este partido copero, llevando una delegación con suplentes y juveniles para este compromiso. Es por eso que Mac Allister se quedó en Inglaterra, al igual que Van Dijk, Luis Díaz, Salah, entre otros.

Los 21 futbolistas convocados por el director técnico son Endo, Darwin Núñez, Federico Chiesa, Cody Gakpo, Elliott, Tsimikas, Robertson, Kone-Doherty, Mabaya, McConnell, Jaros, Kelleher, Nallo, Morrison, Danns, Norris, Quansah, Morton, Bradley, Davies y Nyoni.

Liverpool en la fase de liga de la Champions League: resultados

FECHA 1: Milan 1 – Liverpool 3

FECHA 2: Liverpool 2 – Bolonia 0

FECHA 4: Liverpool 4 – Bayer Leverkusen 0

FECHA 7: Liverpool 2 – Lille 1

¿A qué hora juegan PSV vs. Liverpool por la UEFA Champions League?

El partido PSV vs. Liverpool se llevará a cabo este miércoles 29 de enero, con sede en el Philips Stadion, a partir de las 17 (hora de Argentina), por el juego correspondiente a la Jornada 8 de la fase de liga de UEFA Champions League 2024-25. El encuentro se podrá ver en vivo por la pantalla de Disney+.

