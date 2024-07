El hecho de que Esteban Dreer haya nacido en Mendoza, debutado como profesional en Arsenal y triunfado en Emelec no parece hacer que tenga el corazón dividido en la previa del duelo de cuartos de final de la Copa América 2024 entre las selecciones de Argentina y Ecuador. Por el contrario, se inclina por soñar con un triunfo histórico para el país por el que optó naturalizarse, por la bandera que supo defender en 12 partidos internacionales.

Incluso cuando La Tri no convenció en fase de grupos, siendo segunda de Venezuela en el Grupo B, consciente del poderío del equipo que conduce Lionel Scaloni, campeón defensor, también campeón del mundo, y con una performance perfecta en lo que va de la competencia, el exarquero apuesta por una victoria del seleccionado que conduce el español Félix Sánchez Bas.

“Si a mí me preguntas qué me gustaría que suceda, lo que creo que puede llegar a ocurrir, porque es una corazonada, tengo la sensación de que Ecuador puede dar un batacazo. No sé si le puede ganar en el partido (en tiempo reglamentario), pero sí creo que puede llevarlo a la definición por penales y ahí puede pasar cualquier cosa”, dijo Dreer en diálogo con El Universo.

Parte de la Selección de Ecuador en las Copas América de 2015 y 2016, aunque solo llegó a disputar un partido, el exarquero reconoció que el equipo tuvo dificultades para conseguir su boleto a cuartos de final, pero confía en el poderío un grupo de futbolistas de “gran capacidad individual” y buena predisposición al esfuerzo.

Dreer disputó un único partido de Copa América, ante Brasil en 2016.

“Se nota el compromiso con la Selección, corren todos. La juventud a lo mejor los lleva a tomar malas decisiones, por momentos, pero están comprometidos: el que entra corre. Y eso se valora”, destacó en la previa del partido que tendrá lugar este mismo jueves en el NRG Stadium de Houston, Texas.

Dreer recomendó una estrategia para poner en problemas a Argentina

Por experiencia, pero también poniendo de manifiesto su gusto por el análisis táctico, Dreer sugirió a Sánchez Bas un sistema para poner en aprieto a los vigentes campeones del mundo: “Tres volantes de intensidad y extremos veloces para generar transiciones rápidas”, expresó para proponer un 4-3-3.

Y agregó: “Plantearía un partido de repliegue, transición rápida, mucha dinámica en la mitad de la cancha, mucha marca. Jugaría con tres volantes de marca y de buen pie, extremos rápidos, desequilibrantes hacia adelante. Con Enner (Valencia) moviéndose por todo el campo de ataque y que vaya al espacio, que pelee al espacio”.

¿En qué equipos argentinos jugó Esteban Dreer?

El mendocino inició su carrera profesional en Arsenal de Sarandí y fue titular en buena parte del Apertura 2005 hasta que una lesión lo marginó. Antes de llegar a Ecuador, pasó por el Kaunas de Lituania y fue en Emelec, previo paso por Deportivo Cuenca, donde se consagró conquistando cuatro títulos de Primera División y siendo elegido en tres ocasiones como el mejor arquero de la Serie A.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Ecuador?

El duelo que las selecciones de Argentina y Ecuador protagonizarán este jueves en el NRG Stadium de Houston, Texas, por los cuartos de final de la Copa América, está programado para las 22.00 (Hora de Argentina).