Este pasado domingo 5 de mayo, todas las selecciones que participarán de la Copa América 2024 debieron presentar una prelista con hasta 55 jugadores entre los que saldrán, a inicios del próximo mes, los 23 convocados de cada plantel para afrontar el certamen continental en Estados Unidos. Y si bien los entrenadores no tienen la obligación de hacer pública la prelista, sino que solamente debe presentarse en CONMEBOL, la de la Selección de Chile se dio a conocer y en la misma, aparece una historia insólita.

La Roja será dirigida por Ricardo Gareca en esta Copa América, ya que el Flaco firmó contrato con Chile a principios de este año. Entre sus 55 preseleccionados, el ex DT de la Selección de Perú y Vélez confirmó a un futbolista argentino que se encuentra siendo figura en la liga local chilena pero que, más allá de eso, posee una condición inédita al jugar profesionalmente estando en libertad condicional.

Su nombre es Luciano Cabral, quien actualmente es el 10 de Coquimbo Unido. El nacido en General Alvear, Mendoza, surgió como una promesa en Argentinos Juniors en 2013 y tras tres temporadas en el Bicho se marchó cedido a Athletico Paranaense. Sin embargo, en 2017 tuvo que interrumpirse su préstamo y debió ser desvinculado de toda actividad deportiva en Argentinos debido a una situación criminal con la que se lo vinculó.

En concreto, en aquel entonces fue relacionado con un crimen en su ciudad natal junto con su padre y un primo suyo. En 2019, fue hallado culpable y se lo condenó a 10 años de prisión, aunque con menos de la mitad de la pena cumplida, Cabral pudo salir en libertad condicional por buena conducta, y en 2023 se reincorporó al fútbol debido a que Coquimbo Unido lo contrató.

Luciano Cabral en Coquimbo Unido (IMAGO)

Sus buenas actuaciones allí, más el trámite que realizó para nacionalizarse chileno lo catapultaron a ser considerado por Ricardo Gareca para la Copa América, ya que fue incluido en la preselección para el certamen continental.

¿Por qué estuvo preso Luciano Cabral?

En la madrugada del Año Nuevo de 2017, Cabral se encontraba en su General Alvear local cuando se lo vinculó junto con su padre y uno de sus primos con un homicidio en la calle producto de una pelea. Sus dos familiares fueron detenidos por las autoridades locales, y el futbolista se entregó a la policía. Tras esto, fue declarado culpable como coautor de asesinato, a pesar de que Luciano Cabral se adjudica la inocencia y que él no tuvo vínculo con el homicidio.

Ya desde la cárcel, Cabral esbozaba: “No tengo nada que ver con lo pasó… Yo no maté a nadie. Recuerdo que hubo una pelea a la que llegué después de lo sucedido. Por eso se me acusa de haber participado. En la pelea participaron familiares. Mi papá y unos primos, pero yo me encontré con ellos después de todo. De hecho me enteré después de que había muerto una persona. No sé ni cómo empezó. Yo estaba durmiendo cuando pasó todo”.

Sobre lo que sucedió, el futbolista en ese mismo momento también añadiría: “Mi papá había tenido problemas con la persona que falleció. Problemas que siempre hay en los barrios. Yo me presenté a la justicia porque decían que había participado. Nunca estuve fugado como se dijo“.

Lo concreto es que, desde 2023, se encuentra en libertad condicional y por eso pudo volver a las canchas con 27 años. Hoy, a sus 29, es figura del Coquimbo Unido que disputa el torneo chileno y la Copa Sudamericana (comparte grupo con Racing) y por sus rendimientos fue pre-citado a la Selección de Chile para la Copa América. Sin embargo, para decir presente de manera definitiva, se deberán resolver ciertas cuestiones burocráticas con Estados Unidos.

La complicación que tiene Chile para citar a Luciano Cabral

La Selección de Chile se encuenta a la espera de una respuesta de parte de las autoridades estadounidenses para saber si podrán contar con Luciano Cabral en la Copa América con su situación judicial. En caso de recibir el OK desde Norteamérica, el 10 de Coquimbo Unido se sumaría al plantel de 23 seleccionados para el certamen internacional con la Roja.

Luciano Cabral en Coquimbo Unido (IMAGO)

Otros argentinos en la Selección de Chile

Dentro de los preseleccionados por el “Tigre” Gareca aparecen otros tres argentinos nacionalizados chilenos: Gabriel Arias, Ulises Ortegoza y Matías Catalán. Además, de ellos, hay una extensa lista de jugadores que forman parte del fútbol albiceleste, ya que Paulo Díaz, Mauricio Isla, Thomas Galdames, Rodrigo Echeverría y Williams Alarcón forman parte de la prelista de 55 futbolistas que corren con chances de estar en la Copa América 2024.