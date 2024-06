La Selección Argentina consiguió su primera victoria en el estreno de un torneo oficial desde que Lionel Scaloni es el entrenador, pues no lo había conseguido ni en las Copas América de 2019 y 2021, ni en el Mundial de Qatar en el que se llevó una sorpresiva derrota ante Arabia Saudita. Este jueves, en Atlanta, fue triunfo 2-0 sobre Canadá, con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Lionel Messi, capitán del equipo, fue partícipe fundamental en las dos jugadas que permitieron vulnerar el arco canadiense, pero falló al menos dos ocasiones clarísimas de gol a título personal, mostrándose errático en la definición. De esas oportunidades desperdiciadas y del reclamo de un penal que no existió en favor de Canadá se valió Álvaro Morales para caerle con todo el peso de su crítica.

“¿Ese es Messi? Solito y falla. Vaya, vaya”, escribió tras la doble ocasión de gol desperdiciada por el número diez tras ser asistido por Dibu Martínez desde el arco. “Otra de Messi solito y falla. ¿Ese es el mejor de la historia?”, agregó tras la jugada en que tuvo asistencia para Lautaro Martínez pero decidió picar la pelota por sobre el cuerpo de Crepeau, sin terminar de ajustar un remate que se fue afuera.

Entre las dos acciones de gol que el argentino no pudo convertir, el periodista mexicano, nacido en Guatemala, que durante el Mundial de Qatar se alzó como enemigo público de Messi desde las redes sociales reclamó un penal para Canadá por infracción de Lisandro Martínez. Una acción que, más allá de existir o no la infracción, el VAR corroboró sucedió fuera del área.

Algo corto en sus argumentos pero con la tenacidad de siempre, Álvaro Morales seleccionó cuidadosamente qué elementos incluir y cuáles omitir para sintetizar el encuentro que terminó con victoria 2-0 para el seleccionado defensor del título conquistado en 2021 en Brasil. “¿Cómo? ¿La campeona del mundo no pudo golear a Canadá, número 48 del Ranking FIFA? ¿Ni un solo gol de Messi?”, escribió en X.

Editorial de Álvaro Morales contra Argentina

Ya en un editorial que compartió con sus seguidores, agregó: “La Selección Argentina ha ganado con polémica. No le marcaron un penal a Canadá al minuto 69 del tiempo oficial. Una Selección canadiense que por momentos la puso contra la pared, destrozó las bandas de la campeona del mundo. La que ganó el Mundial con cinco penales que no debieron marcarse. Y ahora a Canadá no le marcan un penal. ¿Es en serio? Argentina por momentos tuvo miedo, por momentos fue incapaz. Messi tuvo más de dos oportunidades frente al arco, solo, y no pudo anotar. Y eso que para muchos es el mejor jugador de la historia”.

¿Qué dijo Messi sobre sus ocasiones falladas?

Lionel Messi tomó nota de las oportunidades falladas y hasta reconoció que se arrepintió de una de sus definiciones. “La verdad es que tuve un par de situaciones bastante claras y no se me dio. La del arquero, después pensaba que le tendría que haber pegado fuerte. Encima pegó en la cabeza del defensor…”, dijo.