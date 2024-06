En la Selección de Chile quedó el sabor amargo de no haber podido sumar tres puntos en su estreno en la Copa América 2024 ante Perú, que además de ser su clásico rival parece ser el rival más accesible del Grupo A, especialmente si se atiende a la buena imagen que dejó Canadá pese a su derrota 2-0 ante Argentina.

Como parte de la renovación del seleccionado que conduce Ricardo Gareca, Gabriel Suazo no formó parte del plantel en ninguna de las dos finales en que La Roja amargó a La Albiceleste, aunque si viajó como sparring a la edición del Centenario disputada en 2016, también en Estados Unidos.

El defensor lateral que milita en el Toulouse francés mamó allí el nacimiento de una rivalidad especial y este viernes fue precisamente el encargado de enviar el primer mensaje a la Selección Argentina, previo al cara a cara del próximo martes 25 de junio en el MetLife Stadium de New Jersey.

“Queríamos ganar y no lo conseguimos, así que ahora hay que recuperarse bien para afrontar una final contra Argentina. Queremos ir a ganarle, aunque sabemos que es complicado. Es una Selección de gran nivel, la última campeona del mundo, pero nosotros tenemos esa esperanza y esas ganas de ir a ganar”, señaló tras el empate sin goles ante Perú.

Gabriel Suazo, titular en el estreno de Chile ante Perú.

Autocrítico del nivel de Chile

Suazo no ocultó su decepción por el empate ante Perú, ni tampoco esquivó la reflexión sobre aquello que no se hizo bien en el partido. “Nos hemos equivocado muchos en pases en los que normalmente no nos equivocamos, y eso nos pudo haber pasado factura”, le dijo a DirecTV Sports.

Y agregó: “La verdad es que la cancha fue un poco lenta. Es para ambos equipos, pero nosotros estamos acostumbrados a una cancha mucho más rápida, donde los pases fluyen un poco más. Necesitaremos estar mejor con el balón, que es nuestra fortaleza”.

¿Cuándo y dónde juegan Argentina y Chile por la Copa América 2024?

El partido entre Argentina y Chile correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa América 2024 tendrá lugar el próximo martes 25 de junio, desde las 22.00, en el MetLife Stadium de New Jersey.