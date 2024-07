El prestigioso New York Times realizó un llamativo informe sobre la fuerte presencia de DTs argentinos en la Copa América 2024.

La Copa América tiene superpoblación de entrenadores argentinos. Es que si bien Lionel Scaloni se hace cargo del seleccionado nacional desde 2018 y logró conquistar el continente y el mundo, lo cierto es que no es el único DT albiceleste que se encuentra dirigiendo en América, sino que hay un fuerte predominio de directores técnicos argentinos en todo el continente.

Scaloni en la vigente campeona del mundo, Ricardo Gareca en Chile, Marcelo Bielsa en Uruguay, Daniel Garnero en Paraguay, Néstor Lorenzo en Colombia, Fernando Batista en Venezuela y Gustavo Alfaro en Costa Rica integran la lista de DTs argentinos que participaron desde el inicio de esta Copa América. De ellos, cuatro lograron quedarse con el liderazgo de sus grupos en el campeonato continental y esto despertó interés en Estados Unidos como país organizador de la copa.

En este contexto, desde un prestigioso medio como el NY Times elaboraron un informe en el que cuestionaban la cantidad de DTs albicelestes en el certamen americano. “¿Por qué tantos entrenadores de la Copa América son de Argentina?“, titularon la publicación realizada en el portal The Athletic, la sección deportiva del periódico neoyorquino. En un extenso desarrollo, explicaron los motivos.

Titular del NY Times sobre el informe acerca de los DTs argentinos

Los motivos por los que Sudamérica se pobló de entrenadores argentinos según NY Times

“En Sudamérica, es un debate que abarca todo, desde la herencia futbolística hasta los complejos de inferioridad y el patriotismo fanático“, comienza expresando el artículo del Times, añadiendo que “la grandeza en el fútbol es una virtud que los argentinos esperan de ellos mismos“, debido a que es la tierra de Alfredo Di Stefano, Diego Armando Maradona y Lionel Messi entre tantos otros. Respecto a sus DTs, The Athletic sentencia: “Sus entrenadores más exitosos, tanto a nivel de clubes como de selecciones, suelen ser venerados por sus enfoques filosóficos del fútbol“. Allí, la lupa estuvo puesta en César Luis Menotti y Carlos Bilardo.

Respecto a la influencia ideológica que tienen los entrenadores albicelestes en sus equipos, NYT analizó: “Además de su perspicacia táctica, los DTs argentinos también son conocidos y respetados por su capacidad de adaptarse a las diferentes idiosincrasias culturales del fútbol sudamericano“.

Y más allá de los seleccionados continentales, también destacaron la enorme presencia argentina en los campeonatos locales. “Las ligas nacionales de toda la región están plagadas de entrenadores argentinos. Lo mismo puede decirse de los jugadores de ascendencia argentina, que suelen dejar la primera división de su país para unirse a algunos de los mejores clubes de Sudamérica“, expresaron en el artículo.

Y como si estos motivos no fuesen suficientes, en el Times mencionan al factor Scaloni como una clave para la expansión argentina en el continente: “Scaloni demostró al mundo que la inexperiencia no siempre es un factor determinante para el éxito. Con 46 años, levantó el trofeo de la Copa Mundial de 2022 a pesar de no haber sido nunca entrenador principal en la máxima categoría. Considerado ahora uno de los mejores entrenadores de este deporte, Scaloni busca su cuarto título con Argentina este verano (después de la Copa América de 2021, la Copa de Campeones CONMEBOL-UEFA de 2022 y la Copa Mundial de 2022)“.

Por último, el medio estadounidense concluye que esta Copa América pone en relieve la “influencia omnipresente” de Argentina en Sudamérica y señala que “lo más probable es que un argentino entrene al menos a un equipo en la final“. Con este análisis, el periódico de gran prestigio a nivel mundial expuso los motivos por los que hay tantos entrenadores argentinos en la Copa América.

Todos los entrenadores de la Copa América 2024

De las 16 selecciones que han participado de la Copa América 2024, 7 son argentinos, representando casi el 50% de los DTs de la competencia. La lista completa uno por uno.