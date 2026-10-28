Alineaciones de Platense y Atlético Tucumán para el duelo de semifinales de la Copa Argentina

El Calamar y el Decano abren la llave de semifinales del certamen federal y buscarán el pase a la gran final.

Platense y Atlético Tucumán se enfrentan este miércoles desde las 21:15 en el Estadio Padre Martearena de Salta en un duelo a todo o nada correspondiente a las semifinales de la Copa Argentina 2026.

El Calamar, dirigido por Martín Palermo, buscará dar un paso histórico para meterse en la gran final del certamen más federal del país, mientras que el Decano tucumano de Julio César Falcioni viaja con la ilusión intacta de seguir haciendo historia y bordarse una estrella que lo corone.

El equipo que se meta en la final de la Copa Argentina tendrá su lugar asegurado en el duelo del próximo 2 de diciembre y esperará por su rival, que saldrá de Boca o Banfield, en un compromiso pautado para el próximo 14 de noviembre.

Las probables alineaciones de Platense y Atlético Tucumán

Platense: Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Mateo Mendía, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Martín Barrios; Guido Mainero, Bautista Merlini, Kevin Nicolás Retamar; Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; César Leonel Vega, Lautaro Godoy; Renzo Tesuri, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Nicolás Díaz. DT: Julio César Falcioni.

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