El contratiempo que sufrió Banfield a horas de enfrentar a Boca por la Copa Argentina: “No fue saludable”

La delegación del Taladro fue víctima directa del paro 'a la japonesa' que realizó la Administración Nacional de Aviación Civil.

Este sábado por la tarde, Boca enfrenta a Banfield por la semifinal de la Copa Argentina 2026. El partido que se disputa en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, comienza a las 19 horas, cuenta con el arbitraje de Nazareno Arasa y vale resaltar que Platense espera en la final. Sin embargo, lo curioso es que el Taladro sufrió un grave contratiempo.

Ruso Rodríguez, arquero de Banfield. (@CAB_Oficial)

El hecho ocurrió a raíz de un paro ‘a la japonesa’ de parte de los trabajadores de Aeroparque y el Aeropuerto de Ezeiza. ¿Qué significa esto? No es una típica huelga en la que no se realizan las tareas, sino que se hacen con una dedicación exhaustiva, lo que generó grandes demoras, en el marco de un reclamo de la Administración Nacional de Aviación Civil.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con Diario Olé, el propio Pedro Troglio rompió el silencio sobre el acontecimiento. “Es una lástima porque vas a jugar con un rival al que no tenés que darle ninguna ventaja“, manifestó el entrenador de Banfield. Inmediatamente después, agregó: “Con este paro terminamos llegando a la 1 de la mañana“.

Los hinchas de Banfield en la puerta del hotel. (@CAB_Oficial)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Nos acostamos a las 2. No era la idea“, sentenció el experimentado director técnico del Taladro. Pocos segundos más tarde, hizo una pequeña aclaración. “Excedió la culpabilidad de cualquier parte, pero no fue saludable“, añadió sin titubear al decirlo públicamente.

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Por otro lado, hizo referencia al cálido recibimiento de los hinchas de Banfield al llegar al hotel en Mendoza, que estaba colmado en las inmediaciones. “Hay muchos chicos jóvenes y yo no recuerdo que nos hayan recibido así sobre todo teniendo en cuenta el día a día del campeonato. Fue bárbaro“, aseguró Troglio, elogiando lo hecho por los fanáticos.

Los futbolistas de Banfield, tras llegar a Mendoza para jugar ante Boca. (@CAB_Oficial)

La posible formación de Banfield ante Boca

Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Juan Luis Alfaro; Tomás Adoryan, Brandon Oviedo, Lautaro Gómez; David Zalazar, Adrían Balboa y Federico Medina.