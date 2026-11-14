Alineaciones de Boca y Banfield para el duelo de la semifinal de la Copa Argentina 2026

En el Malvinas Argentinas de Mendoza, el Xeneize y el Taladro se miden por un lugar en la final, donde ya espera Platense.

Este sábado por la tarde, Boca enfrenta a Banfield por la semifinal de la Copa Argentina 2026. El partido que se disputa en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, comienza a las 19 horas y cuenta con el arbitraje de Nazareno Arasa. Vale resaltar que este encuentro es trascendental ya que define al clasificado, mientras Platense espera en la final por conocer su rival.

Por un lado, el Xeneize viene de salir campeón tras consolidarse como el único líder de la Tabla Anual al término de la fase regular de la temporada y anteriormente de ganarle a River el Superclásico. En lo que respecta a esta competición, clasificó porque le dio vuelta un 0-2 a Racing con un memorable hat-trick de Enner Valencia en los últimos minutos.

Boca se consagró Campeón de Liga 2026. (Getty Images)

En contraparte, el Taladro no ganó en sus últimos 4 partidos (2E y 2D), lo que deja en evidencia que no llega a este compromiso en su mejor momento. Sin embargo, en la Copa Argentina está haciendo un buen papel y ahora viene de eliminar a Deportivo Riestra, luego de vencerlo en una tanda de penales para el infarto.

Las posibles formaciones de Boca y Banfield

BOCA: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacibar o Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

BANFIELD: Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Juan Luis Alfaro; Tomás Adoryan, Brandon Oviedo, Lautaro Gómez; David Zalazar, Adrían Balboa y Federico Medina.

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El equipo arbitral completo de Boca – Banfield

Árbitro: Nazareno Arasa

Jueces de línea: Gabriel Chade, Pablo Gualtieri

Cuarto Árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Diego Romero

La previa de Boca – Banfield

El cuadro final de la Copa Argentina