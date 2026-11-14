Por qué hay minuto de silencio en Boca vs. Banfield por la semifinal de la Copa Argentina 2026

Este sábado por la tarde, Boca enfrenta a Banfield por la semifinal de la Copa Argentina 2026. El partido que se disputa en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, comienza a las 19 horas, cuenta con el arbitraje de Nazareno Arasa y vale resaltar que Platense espera en la final por conocer su rival. Sin embargo, muchos se preguntan por qué hay un minuto de silencio.

Bien se sabe que el pasado miércoles 11 se dio a conocer la triste noticia que conmocionó a todo el ambiente deportivo: falleció Carlos Alberto Babington. El ex futbolista que marcó una época con la camiseta de Huracán y que también disputó el Mundial 1974 con la Selección Argentina, perdió la vida y dejó un enorme vacío sin su presencia.

Carlos Babington, ex futbolista de la Selección Argentina.

Lo cierto es que, a raíz de este suceso, la Asociación del Fútbol Argentino resolvió que se haga un minuto de silencio. Con el claro objetivo de homenajear a un ídolo nacional, se tomó la decisión de realizarle un pequeño tributo en todos los partidos oficiales del fin de semana, por lo que será una imagen que se va a repetir en diferentes estadios.

De esta manera, los futbolistas rodearán el círculo central antes de cada encuentro, mientras se toman los segundos correspondientes para hacer el pertinente honor a la leyenda que pasó a la inmortalidad. Así las cosas, por ejemplo, es como se explica el minuto de silencio antes de Boca – Banfield por la semifinal de la Copa Argentina 2026.

Minuto de silencio. (Getty Images)

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Un dato importante a tener en cuenta es que este sábado 14 de noviembre se llevó a cabo la despedida a Carlos Alberto Babington. En ese sentido, los restos fueron velados en Avenida Congreso 5252 (Sala B), Villa Urquiza, entre las 9 y las 14 horas. Luego, 14.30 continúa en la capilla del cementerio de Chacarita, para el responso al ídolo del fútbol argentino.