Se revelaron la sede y el día para Boca vs. Banfield por la semifinal de la Copa Argentina 2026

El Xeneize y el Taladro definirán al finalista, que enfrentará al ganador de Atlético Tucumán - Platense.

Luego de varios días de incertidumbre total, finalmente se dieron a conocer todos los detalles de Boca contra Banfield, en el enfrentamiento que será por las semifinales de la Copa Argentina 2026. En ese sentido, en estas horas la organización publicó toda la información para el partido y se reveló que se jugará en el Estadio Malvinas Argentina, de Mendoza.

Estadio Malvinas Argentinas, ubicado en Mendoza. (Getty Images)

Cabe recordar que del otro lado del cuadro están Atlético Tucumán y Platense, que el 28 de octubre en Salta definirán al potencial rival en el encuentro decisivo por el título doméstico, que otorga cupo a la Copa Libertadores 2027. A su vez, vale resaltar que la final será el miércoles 2 de diciembre, pero bien es bueno aclarar que aún no tiene sede.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Boca y Banfield jugarán el sábado 14 de noviembre. Con el claro objetivo de conocer al último finalista -el anterior se sabrá días antes-, la organización decidió que el encuentro será a las 19 horas. Tal como se informó anteriormente, el recinto elegido es el Malvinas Argentinas, ubicado en la Provincia de Mendoza.

Boca y Banfield se enfrentan por las semifinales de la Copa Argentina 2026.

Un dato importante a tener en cuenta es que Boca tendrá 30.000 entradas a disposición para que los hinchas asistan al Estadio Malvinas Argentinas y ocupen 3 de las 4 tribunas disponibles. En contraparte, la organización determinó que Banfield recibirá 10.000 tickets para sus fanáticos que viajen a Cuyo. La capacidad total del recinto es de 42.000 espectadores.

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Los hinchas de Boca en el Estadio Malvinas Argentinas, en Mendoza.

Para llegar hasta esta instancia, Boca viene de vencer 3-2 a Racing en un partido que quedará en la historia del fútbol argentino ya que perdía 2-0 y lo ganó con un hat-trick de Enner Valencia y el último de ellos en la jugada del final. Por otro lado, Banfield le ganó por penales a Deportivo Riestra tras igualar 1-1 e imponerse 7-6 en una tanda apasionante.

El cuadro final de la Copa Argentina 2026