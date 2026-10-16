La logística de Boca rumbo a Brasil para la revancha ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana

El Xeneize viaja a Río de Janeiro para definir las semifinales y buscar la clasificación al partido estelar que define el título.

Luego de lo ocurrido en La Bombonera entre Boca y Vasco da Gama por el duelo de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, este martes se volverán a medir para definir al clasificado a la final. Aunque hubo muchos conflictos para decidir la sede, finalmente se jugará en el Estadio Maracaná, por lo que el Xeneize ya organizó su logística para arribar a Brasil.

Leonel Flores y Ayrton Costa, futbolistas de Boca. (@BocaJrsOficial)

Un dato importante a tener en cuenta es que el elenco de Río de Janeiro ganó 1-0 en Buenos Aires tras imponerse por la mínima en una noche caliente, que le sirvió para dar el primer paso rumbo hacia la clasificación. Sin embargo, el conjunto de la ribera quiere dar la sorpresa en territorio carioca y ultima detalles para dar vuelta la serie.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Boca llegará el domingo al Aeropuerto Internacional de Galeão para el encuentro que se disputará el martes por la noche en el Estadio Maracaná frente a Vasco da Gama. De esta manera y según lo planificado por las autoridades, se estima que 17:30 es el horario preestablecido para el arribo.

Milton Delgado y Miguel Merentiel, futbolistas de Boca. (@BocaJrsOficial)

A su vez, habrá entrenamiento el lunes por la mañana, que se llevará a cabo en el Ninho do Urubu. Dicha práctica formal será la última del Xeneize bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena antes de la revancha por la semifinal de la Copa Sudamericana 2026. Además, en las próximas horas se deberán informar los preparativos de seguridad para los hinchas.

Publicidad

¿Por qué Vasco da Gama y Boca juegan en el Maracaná?

Cabe recordar que será el regreso de Boca al Maracaná tras la final de la Copa Libertadores 2023. En aquella edición, el Xeneize que comandaba tácticamente Jorge Almirón llegó a la última instancia tras avanzar tres series consecutivas por penales, pero cayó por 2-1 ante Fluminense en el tiempo extra luego de un partido apasionante y muy cambiante.

El Estadio Maracaná, la sede de Vasco da Gama – Boca.

Esto ocurre debido a que Vasco da Gama no puede ser local porque su estadio no cumple con los requisitos. Debido a que en esta instancia se necesita cumplir con ciertos parámetros mínimos ligados a la capacidad, debe salir de su casa. Por ese motivo, se barajaron diferentes posibilidades para albergar el encuentro estelar frente al Xeneize.