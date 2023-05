River Plate llegó al Estadio Maracaná de Río de Janeiro con la intención de cosechar un buen resultado para acomodarse en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América luego de la derrota como visitante de The Strongest y de la victoria como local de Sporting Cristal. Sin embargo, el Millonario tuvo una parada realmente complicada.

Es que River tuvo que encontrarse frente a frente con Fluminense, tal vez el equipo brasileño de mejor presente, no solamente a nivel doméstico sino también en torno al aspecto continental. Y, pese a que el primer tiempo del partido fue parejo y equilibrado e incluso terminó igualado 1-1, los de Núñez se cayeron a pedazos en la etapa complementaria.

La expulsión infantil de Leandro González Pirez complicó las cosas de forma extremadamente seria y el líder que tiene la Liga Profesional de Fútbol de Argentina no pudo parar a Fluminense, que se terminó imponiendo por 5-1, diagramando una paliza histórica y poniendo en jaque las aspiraciones de River de meterse en los octavos de final.

La palabra de Demichelis

Una vez finalizado el partido, Martín Demichelis no se ocultó y dio el presente en la conferencia de prensa correspondiente. En la misma, el exdefensor realizó un análisis detallado de lo acontecido en el campo de jeugo, se refirió al arbitraje y hasta se despachó con una frase curiosa dado el resultado: "Le competimos de igual a igual al, hoy por hoy, mejor equipo de Brasil".

"Nos hacen el segundo gol cuando mejor estábamos. Con la expulsión se nos hizo difícil contrarrestar a este equipo. Yo me hago cargo de los cambios. Me decidí por Mammana porque lo esperamos hasta la entrada en calor. Sabía que estaba amonestado González Pirez pero lo viene haciendo muy bien. Después de la expulsión se descomensó todo", continuó exteriorizando.

"Hay que dar vuelta la página lo más rápido posible. Esto duele, tenemos que asumir el dolor y todo lo mal que se hizo en los últimos 20 minutos. Por más que el rival nos complicó cometimos errores que vamos a evaluar. Tenemos el Superclásico por delante y le vamos a dar un buen partido a los hinchas que van a colmar el estadio", avisó.

Por último, el director técnico de River puso el foco en el polémico arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich: "No hablo de los árbitros porque no soluciono nada. No perdí tiempo en ver las jugadas por televisión pero Felipe Melo tuvo varias. Le protesté al árbitro en la cancha pero ahora no sirve de nada. Me quedo con el análisis que once contra once lo hicimos muy bien".