La frase de Bochini sobre Boca que no va a gustar a los hinchas de Independiente: "Me pondría feliz..."

Boca está a nada más que un partido de poder ganar la ansiada séptima Copa Libertadores. Para ello, el próximo 4 de noviembre, en el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro, deberá imponerse en la gran final a Fluminense. De lograrlo, además, alcanzará a Independiente como el equipo que más veces conquistó en la historia el certamen continental.

Quien recientemente se refirió a esta posibilidad fue Ricardo Bochini, ídolo del Rojo y figura en cuatro de esas conquistas de CONMEBOL Libertadores que hoy puede presumir el equipo de Avellaneda en sus vitrinas. Pero también amigo de Juan Román Riquelme, ídolo y actualmente vicepresidente del Xeneize. En ese sentido, las sensaciones del Bocha son encontradas.

“Quiero que Independiente siga siendo el Rey de Copas, por eso quiero que Boca pierda”, empezó diciendo en diálogo con la Súper Deportiva de Radio Mitre para coincidir con la opinión generalizada de los hinchas del Rojo. Sin embargo, hizo una aclaración que a estos no les va a gustar tanto. “Si Boca gana la Copa me gustaría por Riquelme. Me pondría feliz por él que gane la Séptima”, reconoció.

La relación afectuosa entre Román y El Bocha es de larga data. Construida a partir de la admiración que cada uno siente por la manera en que el otro supo jugar al fútbol, dieron lugar a ese acercamiento incluso siendo referentes de dos equipos con una gran rivalidad histórica. Más de una vez Bochini repartió elogios para Riquelme en sus tiempos de futbolista y éste lo invitó a compartir con palco con él en La Bombonera en el primer partido tras su asunción como vicepresidente, evento que se ha reiterado más de una vez.

Bochini también habló de Tevez

Otro ídolo de Boca que está consiguiendo meterse en el bolsillo a los hinchas de Independiente es Carlos Tevez, quien llegó al club como entrenador en tiempo de emergencia y ha encaminado su rumbo futbolístico con victorias importantes, incluido el último clásico ante Racing disputado en El Cilindro, para que actualmente ocupe la segunda posición de la Zona A de la Copa de la Liga, a nada más que un punto del líder River.

Siempre pendiente del Rojo, Ricardo Bochini también dio su opinión sobre la tarea del DT: “Tevez me sorprendió para bien, porque mejoró mucho al equipo. Y le agradezco especialmente por este presente de Independiente”, manifestó el ídolo.

¿En qué años ganó Independiente la Copa Libertadores?

Independiente fue bicampeón de Copa Libertadores gracias a las conquistas de 1964 y 1965. Años más tarde, se convertiría en el único equipo de la historia en conquistarla en cuatro ediciones consecutivas: 1972, 1973, 1974 y 1975. La última conquista llegó en 1984. Ricardo Bochini fue parte de los planteles que se coronaron en 1973, 1974, 1975 y 1984.

¿En qué años ganó Boca la Copa Libertadores?

Boca fue en dos ocasiones bicampeón de Copa Libertadores. Primero con las conquistas de 1977 y 1978. Luego con las de 2000 y 2001. Luego, obtendría también el título en 2003 y 2007. Juan Román Riquelme integró los planteles campeones en 2000, 2001 y 2007.

¿Cuándo es la final entre Boca y Fluminense?

La final de la CONMEBOL Libertadores entre Boca y Fluminense se disputará el sábado 4 de noviembre, desde las 17.00, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.