Sobran los dedos de una mano para contar las veces que Jorge Almirón repitió un XI desde su llegada a Boca. Sin embargo, a partir de la semifinal, el Xeneize parece haber encontrado su equipo ideal para la CONMEBOL Libertadores. Aún así, hay una interesante lucha por un lugar en particular pensando en Fluminense (final que se podrá ver Star+).

Dentro de una formación que parece salir de memoria, hay un puesto que no tiene dueño: el de Marcos Rojo. La expulsión del capitán significa una baja sensible para el club de la Ribera y su reemplazante no está asegurado. Bruno Valdez y Nicolás Valentini pelean mano a mano la titularidad en la final.

Valentini, el reemplazante natural de Rojo

Desde su regreso de Aldosivi, el rendimiento del juvenil fue de menor a mayor. Almirón confió en él aún cuando no tenía el visto bueno de los hinchas y no lo defraudó. Con el correr de los partidos se afianzó, fue titular contra Nacional y con Racing y terminó siendo el zaguero más confiable.

Como si fuera poco, se hizo cargo en dos de las tres tandas de penales que tuvo el Xeneize en la copa (Nacional y Palmeiras) y convirtió ambos. Por perfil, es el sucesor natural de Rojo, pero tiene competencia…

Los números de Valentini en Boca

Hasta la fecha, joven de 22 años disputó 32 partidos con la camiseta de Boca y convirtió un gol (vs. Independiente). Además, fue amonestado 9 veces y fue expulsado en un Superclásico.

Valdez, el que vino para esto

Cuando Boca fue a buscar al paraguayo, lo hizo para que sea titular hasta que Figal y Rojo estuvieran al 100% desde lo físico. Una vez recuperados, aprovechar su trayectoria para que no se sintiera una hipotética ausencia de los titulares.

A diferencia de Valentini, el ex-América arrancó bien y se fue desinflando, dejando buenas impresiones en sus inicios y sembrando muchas dudas con el paso del tiempo.

Tras varios partidos malos y un flojísimo Superclásico, el entrenador sorprendió mandándolo a la cancha como primer cambio en la cancha de Palmeiras. Si bien tuvo un arranque complicado, no desentonó y hasta metió su penal en la definición.

En muchas etapas del ciclo Riquelme, se priorizó la experiencia por sobre la juventud en partidos límite. Ahí es donde Valdez puede sacarle una pequeña ventaja a Valentini. Lo que queda claro es que la decisión final será 100% del DT.

Almirón tendrá más de 20 días para probar, armar y desarmar todo lo que quiera en la zaga con tal de definir al sucesor del capitán. Y puede haber sorpresas… No vaya a ser cosa que sorprenda poniendo a ambos en una línea de 5…

Los números de Valdez en Boca

Bruno Valdez lleva 29 partidos jugados con la camiseta de Boca y aún no logró convertir goles (en tiempo de juego). Fue amonestado en 6 oportunidades y le sacaron dos tarjetas rojas.

Cuándo es la final de la Copa Libertadores y dónde verla

Boca Juniors y Fluminense se verán las caras el próximo sábado 4 de noviembre a las 17 horas en el Estadio Maracaná. El encuentro se podrá ver en vivo y en directo por Star+.