El sorteo terminó con el suspenso. Boca y River ya conocen a sus rivales para los octavos de final de la Copa Libertadores y definieron su lugar en el cuadro. El Xeneize deberá medirse con Nacional, mientras que a los de Martín Demichelis enfrentarán a Inter de Porto Alegre (partidos que se podrán ver por Star+). ¿Y cuándo puede haber Superclásico?

El cuadro quedó definido y los dos equipos más importantes del fútbol argentino pueden volver a cruzarse en una instancia importante de Copa Libertadores. Dicho enfrentamiento puede darse únicamente en la final, que se disputará el sábado 4 de noviembre en el Maracaná.

La última vez que se cruzaron internacionalmente fue en las semifinales de la Libertadores 2019, donde los de Marcelo Gallardo avanzaron con un global de 2 a 1.

+ Los cruces de octavos de final

Atlético Nacional vs. Racing

Nacional vs. Boca

Deportivo Pereira vs. Independiente del Valle

Atlético Mineiro vs. Palmeiras

Bolívar vs. Athlético Paranaense

River vs. Internacional

Argentinos Juniors vs. Fluminense

Flamengo vs. Olimpia