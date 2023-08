Luciano Sánchez fue dado de alta del Sanatorio Finochietto pasado el mediodía, luego de pasar allí la noche para recibir las primeras atenciones por la luxación de rodilla que sufrió en el partido entre Argentinos Juniors y Fluminense, producto de un involuntario pisotón de Marcelo.

El brasileño, exjugador del Real Madrid, dejó expulsado el encuentro que finalizó con empate en uno en La Paternal y no tardó en expresar su preocupación por el estado de su colega, a quien fue a visitar al vestuario y al centro de salud sin poder comunicarse con él, razón por la cual optó por comunicarse a través de un intercambio de mensajes.

Además, dejó un mensaje público utilizando sus redes sociales que desde Argentinos Juniors no tardaron en agradecer: “Hoy me ha tocado vivir un momento muy difícil dentro del campo. Sin querer he lesionado a un compañero de profesión. Quiero desearte la mejor recuperación posible, Luciano Sánchez. Toda la fuerza del mundo”, escribió.

Para tranquilidad de Marcelo, o cuanto menos para alivianar su pesar, el propio Luciano Sánchez se encargó de hacerle llegar una respuesta pública al ser abordado por la prensa a su salida del Sanatorio Finochietto. “Me mandó un mensaje, también me escribió por Instagram. Fue sin intención, fue una jugada desafortunada”, comenzó diciendo.

Y agregó: “Quiero agradecer a todas las personas que me han escrito, porque me han mandado un montón de mensajes. Marcelo me pidió disculpas, se sentía mal, me enteré que me estaba buscando en el vestuario. Son gestos que demuestran lo que es como persona. Yo lo admiro como jugador, ahora también como persona. Nada que reprocharle. Que se quede tranquilo. Se lo dije a él y lo digo ahora”.

¿Cuándo será operado Luciano Sánchez?

Tal y como informó Argentinos Juniors después que el jugador recibiera el alta del Sanatorio Finochietto para poder regresar a su casa, la operación a la que se someterá por haber sufrido una luxación de su rodilla izquierda está programada para dentro de las próximas tres semanas. A partir de allí, deberá iniciar una rehabilitación que se estima le demandará entre ocho meses y un año.