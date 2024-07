Joselu sorprendió con sus declaraciones en la previa al partido de cuartos de final de la Eurocopa entre las selecciones de España y Alemania. Es que el delantero de 34 años calentó el duelo con sus dichos sobre su ex compañero, Toni Kroos, al que espera poder retirar el próximo viernes.

El atacante, quien no seguirá en Real Madrid y se marchará a Al Gharafa de Qatar, abrió la conferencia de prensa que tuvo lugar este miércoles 3 de julio con unas palabras para Kroos, quien ya anunció su retiro profesional una vez que termine su participación con Alemania en la Eurocopa.

“Son unos cuartos de final con una gran selección, creo que Alemania es muy favorita para conseguir el título, pero esperemos retirar a Toni (Kroos) el viernes. Ha sido un placer jugar con él. Creo que refleja todo lo que es el Real Madrid y todos los valores que tiene el club. Ha sido un compañero y un amigo en el vestuario, he tenido muchos consejos de él. Es un jugador fundamental para la Selección de Alemania y lo ha sido para Real Madrid, o sea que hay que tener mucho ojo con él el viernes“, manifestó el experimentado delantero.

Las palabras de Joselu calientan lo que será este duelo entre España y Alemania. Toni Kroos, al estar en etapa de eliminatoria, corre el riesgo de jugar su último partido como profesional. Ante esto, desde ‘La Roja’ esperan que esto sea así para continuar con vida en la Eurocopa.

La respuesta de Toni Kroos a las declaraciones de Joselu

Pocos minutos después de que Joselu manifestó su intención de retirar a Toni Kroos, apareció la respuesta del propio futbolista alemán. En una rueda de prensa, la figura de la selección alemana fue consultado por estas declaraciones.

Toni Kroos, una de las figuras de Alemania en la Eurocopa (IMAGO / Chai v.d. Laage).

“Lo ha dicho porque quiere ganar. Entiendo que ésta sea su idea, que quiere que España pase a semifinales, pero creo que Alemania tiene muchas cosas para evitar que España pase. Será un partido excitante, lo contrario que aburrido. Es divertido lo que ha dicho“, sostuvo el mediocampista.

Evidentemente, hay una buena relación entre estos futbolistas, algo que ha sido fundamental para que Real Madrid vuelva a levantar el trofeo de la Champions League en la última temporada y gane el título de LaLiga de España.

Sin embargo, ambos jugadores han tomado un destino diferente para sus carreras. En el caso de Kroos, es conocida su decisión de retirarse, mientras que Joselu no continuará en el conjunto ‘merengue’, ya que ha decidido irse al fútbol de Qatar.

Joselu habló sobre su salida de Real Madrid a Qatar

Real Madrid ya anunció la salida de Joselu a Al Gharafa de Qatar. Primero, adquirió los derechos federativos del jugador al Espanyol y, luego, arregló su salida al fútbol qatarí. Así, tras sólo una temporada en el conjunto ‘merengue’, el goleador se va y deja por completo el fútbol europeo.

“Lo que te mueve un poco son las ganas de seguir compitiendo, quizás mi papel este año no hubiera sido el mismo que el año pasado. Me voy a un país muy bueno y creo que era el momento perfecto para poder dar ese paso. Lo que no quería era irme a otro club europeo, he salido de la mejor manera posible conquistando títulos“, dijo sobre su salida.

“No es fácil llegar al Madrid con 33 años. A todo hay que darle valor. Todo llega y estoy muy contento de todo lo que he aprendido y disfrutado durante mi carrera. El camino no es fácil. Ojalá hubiera podido estar 10 años en el Real Madrid“, sentenció sobre su paso por el club.