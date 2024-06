Inglaterra no pasó del empate ante Dinamarca en la Eurocopa pero los hinchas se quedaron con una decisión de Gareth Southgate.

La decisión del técnico de Inglaterra que sorprendió a todos en el empate con Dinamarca: "Lo más atrevido que he visto"

Este jueves, bajo la órbita de la segunda fecha de la fase de grupos de la Eurocopa, Inglaterra no jugó nada bien ante Dinamarca y debió conformarse con un pálido empate 1-1. De todas maneras, sus opciones de seguir adelante en el mencionado certamen continental son realmente nítidas después del debut con triunfo.

En ese contexto, Harry Kane se encargó de abrir la cuenta para los británicos cuando transcurrían jugados 18 minutos del primer tiempo. Pero, un rato más tarde, más precisamente a los 34 minutos de ese mismo período inicial, Morten Hjulmand equilibró la contienda para los escandinavos.

Así las cosas, en medio del partido, Gareth Southgate, director técnico de Inglaterra, sorprendió a propios y extraños con una decisión que definitivamente nadie tenía en los planes. Una decisión que se produjo a los 24 minutos de la etapa complementaria.

Es que, en dicho momento clave del partido, el entrenador inglés tomó la determinación de hacer un triple cambio, sacando a tres figuras del once titular como Bukayo Saka, Phil Foden y el propio Kane. Los elegidos para reemplazarlos fueron Eberechi Eze, Jarrod Bowen y Ollie Watkins.

Esto generó que, por intermedio de las redes sociales, los hinchas británicos se despachen con comentarios plagados de sorpresa. No necesariamente criticando la decisión de Southgate sino más bien mostrándose anonadados por este “atrevimiento” del estratega.

Inclusive, más allá de que sí existieron algunas críticas hacia el histórico ex defensor del propio seleccionado inglés, algunos hinchas decidieron elogiarlo ya que consideraron que este triple cambio al mismo tiempo tuvo que ver con un hecho de suma valentía.

“¡Southgate se llevó a Kane! Nunca pensé que vería el día. Esta alineación ahora me emociona. Mucho ritmo y estilo”, señaló un fanático inglés. “Gareth Southgate con la triple sustitución más atrevida que he visto jamás”, acotó otro. “Juego limpio para Southgate por esa triple sustitución, muy inusual pero me gusta”, añadió un tercero.