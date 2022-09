Kylian Mbappé en el último tiempo se ha convertido en un futbolista envuelto en polémicas dentro del campo de juego. Es que el francés se está caracterizando en el PSG en un individualismo respecto al arco rival que en los datos queda impreso, ya que dentro del tridente entre él, Messi y Neymar, es el único de los tres que lleva goles en la temporada pero no asistencias, e incluso ni siquiera le aportó pases claves a ninguno de los dos restantes, caso totalmente contrario a lo que sucede con el astro argentino y el 10 brasileño.

Incluso, se ha llegado a hablar en Francia de problemas entre el plantel del PSG y el propio Mbappé, algo que parece haber quedado atrás en el tiempo y eclipsado por el buen momento del club de la capital.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció una declaración del delantero de 23 años que, en este contexto, se entiende como un cuestionamiento directo a Christophe Galtier, el entrenador del PSG, y la forma que el DT utiliza al picante tridente de ataque en cada partido.

Es que luego de haber ganado por 2 a 0 un partido clave con la Selección de Francia por la UEFA Nations League ante su par de Austria, Kylian Mbappé comparó el estilo de ofensiva de "Les Bleus" con la del PSG.

"Tengo más libertad en la Selección que en PSG. Juego de forma distinta, me piden que haga cosas diferentes. El DT sabe que tenemos a Giroud como 9 que fija defensas y puedo ir al espacio. En París es distinto, eso no existe y me piden que sea yo el centrodelantero", expresó el francés, dejando un llamado de atención para el club capitalino, ya que tras su renovación allí antes del inicio de la temporada, sus decisiones tienen mucha injerencia puertas adentro. ¿Será otra novela en PSG?