Rui Costa, ídolo y actual dirigente del conjunto portugués, no se guardó nada de lo que piensa de la llegada de Enzo al Chelsea.

El presidente del Benfica incendió a Enzo Fernández: "No se quiso quedar"

La venta de Enzo Fernández en el fútbol europeo tiene enloquecidos a los hinchas del Chelsea por la llegada de una gran promesa a nivel mundial y, lógicamente, a los fanáticos de River gracias al histórico ingreso de dinero que tendrá el club gracias a una transferencia que se cerró en poco más de 120 millones de euros.

Sin embargo, en la otra cara de la moneda está el Benfica. Pese a haber embolsado el 75% de la inversión de los Blues, el conjunto portugués se quedó sin su principal figura para pelear la Champions League luego de que el propio mediocampista haya hecho gestos en pleno partido haciendo alusión a su permanencia en la institución.

La novela fue larga y hasta parecía con final negativo para el Chelsea, pero desde Londres tentaron al jugador y la oferta final fue exitosa. Aún así, desde Lisboa no están para nada contentos con la salida de Fernández y Rui Costa, presidente del club, no dudó en disparar con munición pesada contra el campeón del mundo.

"Le propuse al Chelsea venderlo en verano por un precio más bajo y que se quedara en el club para pelear la Champions League pero el jugador no mostró interés en seguir aquí. Hice lo mejor que pude", relató con desazón el ídolo y actual mandamás del Benfica. Aún así, en Portugal saben que deben dar vuelta la página rápidamente. "Estoy triste, pero no voy a llorar por un jugador que no se quiso quedar", concluyó el presidente. Durísimo.