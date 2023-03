Con una meteórica carrera que no para de mejorar, Emiliano Martínez se consagró no solo como el arquero campeón del mundo con la Selección en Qatar, sino que también logró hace escasos días quedarse con el galardón del mejor guardameta del mundo al entregársele el premio The Best por su enorme temporada 2022 en donde ganó el Mundial y la Finalissima con Argentina, la Copa América el año anterior y en el Aston Villa logró afianzarse lo suficiente como para ser nombrado capitán del equipo.

Sin ir más lejos, y pese a haber tenido sus momentos de gloria y presencia en Arsenal, en el equipo de Birmingham fue el primero en el que pudo asentarse y volverse fundamental, explotando así sus máximas cualidades y consagrándose como un arquero top del mundo. Y justamente esto fue lo que generó interés de parte de otros clubes en las últimas semanas.

Es que los rumores de su salida de Aston Villa son cada vez más grandes de parte del club y propios de Dibu ante el deseo de emigrar rumbo a un equipo contendiente a ganar la Champions League y en las últimas horas trascendió mediante medios británicos que Tottenham y Chelsea querían contar con el marplatense en sus respectivos arcos a partir de junio.

Sin embargo, los dos conjuntos londinenses no son los únicos interesados recientes en contar con Dibu, ya que el periodista Ekrem Konur, especialista en mercado de pases, informó hace breves horas que un gigante europeo como el Inter de Milán también está sondeando la situación de Emiliano Martínez y podría desembarcar a las filas neroazzurras en caso de darse una negociación pronta.

Aston Villa no pretende obligar a Dibu a quedarse en sus filas ante una posibilidad de crecimiento pero tienen claro que, para quedarse sin su capitán y máxima figura, quien lo quiera deberá pagar 40 millones de euros como mínimo. De momento, con estos tres interesados por su ficha, Emi Martínez podría llegar a equipos en donde contaría con compañeros campeones del mundo en la Selección: Enzo Fernández en Chelsea, Cuti Romero en Tottenham y Lautaro Martínez (y Joaquín Correa) en el interés más reciente, Inter. ¿Dónde jugará Dibu a partir de junio?