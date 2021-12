Leo Messi ganó su séptimo Balón de Oro el pasado lunes 29 de noviembre en una competencia muy reñida con jugadores de la talla de Jorginho, Karim Benzema y Robert Lewandowski. Finalmente, detrás del astro argentino, quien quedó segundo fue el delantero polaco.

Cuando Messi se subió al escenario, le dedicó unas palabras a su competidor más próximo, a quien le dijo: "Es una noche especial para mí. Es un honor pelear este premio con Lewandowski, vos fuiste el ganador del Balón de Oro del año pasado y France Football te lo debería dar. Fuiste justo ganador, tendrías que tenerlo en casa también".

El contexto de esto es que, por la situación pandémica, el Balón de Oro del 2020 no se entregó a nadie, cuando el mejor jugador de dicho año había sido por escándalo el ariete del Bayern Munich. Por lo que, en un año donde quedó segundo, Leo decidió hacer eso público.

Y en las últimas horas, a una semana exacta de la entrega del Balón de Oro a Messi, Lewandowski dio unas polémicas declaraciones que, según la interpretación de sus dichos, podrían interpretarse como un palo para Leo o como un mensaje de agradecimiento.

"Quisiera que sea una declaración sincera y copada de un gran jugador y no solo una declaración sino que no sean puras palabras. Por supuesto, no me quiero enorgullecer o emocionar pero, como dije, hay toda una elección en base a todo lo que se está haciendo", fueron sus dichos según las traducciones hechas por el Diario Olé de la entrevista que Lewan le brindó a Moc Futbolu, de la cadena polaca Kanale Sportowym. ¿Cuál habrá sido su intención?