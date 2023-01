Enzo Fernández es el gran protagonista del mercado invernal en el fútbol europeo. Su gran semestre con el Benfica y el Mundial de Qatar que lo consagró campeón del mundo con la Selección Argentina lo valuaron aún más y el Chelsea aterrizó con todo para llevárselo con una oferta superior a los 120 millones de euros que indica su cláusula de rescisión.

El mediocampista argentino dio el OK desde un principio, con la intención de mudarse a la Premier League lo antes posible, pero las negociaciones tomaron un giro inesperado en la más reciente reunión entre clubes que tuvo lugar este miércoles. El combinado de Lisboa no aceptó los pagos en cuotas y, a priori, Enzo no se mueve.

Tras conocerse que la operación fracasó, Roger Schmidt -DT del Benfica- salió al cruce con unas declaraciones que poco ayudan a apagar el fuego. En primera instancia, el entrenador dejó clara cuál es la postura del club con respecto a la salida de Fernández. "No queremos vender a Enzo. Hay un club que lo quiere, lo tentó pero saben que la única forma por cláusula de 120 millones", señaló sin vueltas.

Por último, Schmidt también se mostró muy molesto con la manera en la que intentaron convencer a Enzo de marcharse. "Es una falta de respeto inaceptable, están volviendo loco al jugador. Hay un club que fingio pagar la cláusula y luego quisieron sentarse a negociar", declaró este jueves en conferencia de prensa. Clima caliente en Lisboa.