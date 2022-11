Luis Enrique se cansó de los periodistas españoles y decidió emprender un camino de streamer en pleno Mundial de Qatar. Ya instalado con su equipo en la concentración, el DT prendió por primera vez en Twitch y rompió absolutamente todo.

Más de 100.000 personas pasaron por la transmisión de quien fuera el último entrenador campeón de la Champions con el F.C Barcelona. Allí, el míster respondió preguntas de los miles de usuarios que pasaron por el evento.

Con un plantel muy joven, La Roja no llega como firme candidata a hacerse con el trofeo. Sin embargo, promete dar pelea hasta el final de la mano de varios jugadores que llevan ya un largo tiempo compitiendo al máximo nivel.

Sin embargo, Lucho no tuvo problema alguno en declarar por qué selección hinchará si los suyos se quedan a mitad de camino: "Si la Copa del Mundo no la gana España, me gustaría que la gane Argentina. Simplemente me gustaría que ganara porque un jugador de la talla de Messi... Sería injusto que se retirara sin ganar un Mundial".