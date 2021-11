En el Olympiastadion, Feyenoord venció 2 a 1 a domicilio a Union Berlin en un duelo clave por la Conference League. Con los goles de Luis Sinisterra y Cyriel Dessers, el conjunto de Arne Slot mantuvo el invicto y el liderazgo en el Grupo E.

En la primera edición de esta Copa, el equipo de Países Bajos sigue pisando fuerte y mostrándose como una de las grandes revelaciones de la competencia. Si en esta jornada lograba un triunfo en su visita a Alemania, tenía un pie y medio en la próxima instancia. Finalmente, lo logró y se acomodó definitivamente en su zona.

Más allá de las buenas actuaciones del colombiano Sinisterra, Marcos Senesi es uno de los extranjeros con mejores rendimientos del equipo y de la Eredivisie. Luego de estrenar oficialmente su documental, el argentino fue titular y volvió a estar a la altura de las expectativas.

En los 82 minutos que estuvo en cancha, el ex defensor de San Lorenzo fue el jugador que más despejes (9) acumuló en el partido. Además, no cometió infracciones y ganó 3 de los 5 duelos individuales disputados. Teniendo en cuenta su nivel en Europa y la amplia lista de citados para las Eliminatorias, es extraño no ver su nombre entre los convocados.

El partido de Marcos Senesi vs. Union Berlin:

- 55/65 pases precisos.

- 3/5 duelos ganados.

- 2 intercepciones.

- 9 despejes.

- No cometió infracciones.

A pesar de tener 24 años, Senesi es uno de los grandes referentes del plantel y viene acumulando méritos para tener su oportunidad en la Selección Argentina, que jugará ante Uruguay y Brasil por la doble fecha de Eliminatorias. Lionel Scaloni prefirió no tenerlo en cuenta aún. ¿Conocerá su presente?