Es hijo de un ex Boca, rechazó a la Selección Argentina y ahora será el nuevo 9 del Milan

El mercado de transferencias en Europa va llegando a su fin y Milan es uno de los protagonistas. El equipo italiano estaba en la búsqueda de un centrodelantero y arregló la llegada de Santi Giménez, el delantero nacido en Buenos Aires que juega para la Selección de México.

El hijo del exfutbolista de Boca, Christian “Chaco” Giménez, dejará Feyenoord para pegar el salto a la Serie A. El “Rossonero“ convenció al club neerlandés y llegó a un acuerdo por 35 millones de euros con complementos. Volará por estas horas a Milan para estampar la firma y ponerse a las órdenes del técnico Sérgio Conceição.

Desde hace varios días que se especulaba con la llegada de Giménez al Milan. “Agradezco a la afición del Feyenoord desde el primer día me dieron el apoyo y les hemos dado algunas satisfacciones”, supo decir luego de su doblete ante Bayern Múnich por UEFA Champions League. Un mensaje que ya sonaba a despedida.

Con el equipo italiano ya había un acuerdo en términos personales, pero restaba que los clubes logren cerrar el trato. Una primera oferta de 30 millones fue rechazada por el club neerlandés. Esta segunda propuesta, sumada a la presión del delantero, permitió que el fichaje se concrete y sólo resta el anuncio oficial.

Por qué Santi Giménez rechazó jugar para la Selección Argentina

Pese a haber nacido en Buenos Aires, Santi Giménez no tuvo ninguna duda a la hora de elegir representar a México. El delantero se crió en ese país, donde también se formó futbolísticamente. Por eso, al igual que su padre, decidió jugar para el Tri.

“Hace tres años lo llamaron de la Selección Argentina para ir a la Sub 23 y él decidió México. Por una cuestión que vivió siempre aquí y él lo sintió así. Él tuvo la decisión“, declaró Chacho Giménez, padre del jugador, en 2024 para el podcast La Capitana.

Santi Giménez sueña con jugar en Boca

Giménez creció en México, pero el paso de Chaco por Boca también lo volvió un fanático. “La gente piensa que tengo que ser de Boca o de Cruz Azul. Soy de los dos. Son países diferentes“, declaró en agosto de 2024, dejando en claro que se identifica con el Xeneize.”

“Me gustaría jugar en Boca. Mi papá jugó en Boca y desde niño me inculcó esta pasión por Boca. Sería un sueño para mí“, explicó. De todas formas, avisó: Primero quiero hacer mi carrera en Europa. Quiero disfrutar. Después si se da, obviamente que me encantaría“.

Los números de Santi Giménez en Feyenoord

Desde su arribo a finales de julio de 2022, procedente de Cruz Azul, Santiago Giménez ya lleva disputados 105 partidos oficiales con el Feyenoord en los que aportó 65 goles y 14 asistencias. En los Países Bajos logró coronarse campeón de la temporada 2022/2023 de la Eredivisie, aportando 15 goles y 2 asistencias en esa campaña.

