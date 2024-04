Luciano Rodríguez fue uno de los delanteros que negoció River Plate en el último mercado de enero. Sin embargo, las altas pretensiones de Liverpool de Uruguay más el interés de clubes de Europa llevaron a que no logre su contratación. La intención del conjunto millonario era volver a la carga por el joven atacante en el próximo período de transferencias, pero se encuentra con un serio revés.

El periodista italiano Fabrizio Romano, especialista en mercado, asegura que hay clubes de Europa negociando por el fichaje de Luciano Rodríguez. La información llega luego de que el propio futbolista marcó un golazo para el empate de Liverpool ante Independiente del Valle por Copa Libertadores.

Rodríguez anotó su primer tanto en esta competencia continental y lo hizo con un tiro libre perfecto para vencer al arquero Moisés Ramírez. Por supuesto, su remate desde afuera es bien codiciado y en Europa van a la carga para asegurar su llegada en el próximo mercado.

Los clubes de Europa que negocian por Luciano Rodríguez

De acuerdo a Romano, el City Group está negociando seriamente por Luciano Rodríguez. Aunque no es el único, ya que Feyenoord no da el brazo a torcer y también trabaja para contratar al delantero campeón del mundo Sub 20 con Uruguay.

“Hay conversaciones en curso“, aseveró el periodista italiano respecto a cómo está el panorama para este joven atacante uruguayo. River lo quiso, no pudo contratarlo y se hablaba de volver a la carga a mitad de año, pero todo hace creer que en Europa lograrán su llegada.

Hace algunas semanas atrás, el City Group apareció fuerte para llevarse a Rodríguez por una cifra de 15 millones de euros. Por lo tanto, el joven atacante podría recalar en alguno de los tantos clubes que posee este grupo: Manchester City, Girona o Troyes podrían ser opción en Europa, mientras que aparece New York City para que juegue en la MLS.

En tanto, el conjunto neerlandés, hoy luchando por el título de la Eredivisie, también lo busca desde enero. Estuvo muy cerca de quedarse con los servicios del futbolista que ya debutó en la selección mayor de Uruguay, pero por el final del mercado no pudo llegar a un acuerdo.

¿Por qué Luciano Rodríguez no llegó a River Plate?

El nombre de Luciano Rodríguez se vinculó mucho con River. En una entrevista con Minuto 1 (Carve Deportiva, programa de radio uruguaya por AM 1010), el propio jugador contó sobre la posibilidad de jugar con la Banda en enero. Además, confesó que tuvo una charla con el mánager Enzo Francescoli.

“Me comentó las ganas que tenían de que vaya a River. Dije que me gustaba mucho el club, pero que no dependía de mí porque habían muchas cosas que pasaban en el medio como el Torneo Preolímpico y el acuerdo entre los clubes. Al final no se terminó dando“, explicó el delantero de 20 años.

En este sentido, si bien no descartó la chance de jugar en el Millonario a partir del segundo semestre de este 2024, sabe que las opciones de Europa serán más fuertes. “Sabemos que a mitad de año es el período más fuerte en Europa, pero también River es una muy buena opción, siempre pensando en lo futbolístico que al fin y al cabo es lo más importante“, reconoció.