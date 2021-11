Este lunes 29 de noviembre se hará la entrega del Balón de Oro para el mejor jugador del mundo durante el 2021, además de otros premios que incluyen distintas categorías por posición tanto para el fútbol masculino como para el femenino. Como cada año, el foco estará en el premio mayor y los principales candidatos son Lionel Messi, Robert Lewandowski, Karim Benzema y Jorginho, entre otros. Todo se definirá mañana.

A horas de la ceremonia más importante del año a nivel de galardones, quien se manifestó en sus redes sociales fue ni más ni menos que Patrice Evra. El exjugador del Manchester United, de controversiales apariciones en la web, parece que volvió a meter la pata en la previa a la entrega de una nueva edición del Balón de Oro por parte de la revista France Football. Lo que no quedó claro fueron sus reales intenciones en el posteo que realizó este domingo.

En su publicación, Evra le dio sus felicitaciones a Lionel Messi por haber ganado el Balón de Oro 2021 y los comentarios estallaron. La increíble revelación del exfutbolista abrió la duda de si su información es realmente cierta o simplemente lo hizo para dar mala suerte, o como se dice en la jerga argentina, "mufar" a Lionel a tan solo un día de la ceremonia. Como si fuera poco, cerró el posteo con un polémico mensaje. "También la gente que no me entiendo cuando hablo que me chupa la...", escribió. Casi nadie lo entendió.

Hay que recordar que el propio Patrice hizo referencia a la posibilidad de que la Pulga se quedara nuevamente con el galardón pero no lo hizo de la mejor manera posible. "¿Qué gano? Está bien, gano la Copa América con Argentina, pero, ¿Con el Barça? ¿Qué hizo?", había dicho Evra hace tan solo unas semanas. Sin explicaciones, el exjugador posteó un saludo directo hacia Messi por haber ganado supuestamente el Balón de Oro. ¿Será verdad?