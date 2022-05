Luego de la eliminación de Villarreal, ya no hay posibilidades de tener representantes albicelestes en la final de la Champions League. Por lo tanto, conoce quién fue el último argentino que logró coronarse campeón del certamen europeo.

Villarreal se ilusionó con la remontada, pero no logró cumplir el objetivo. En este escenario, el elenco español fue eliminado a manos de Liverpoool en las semifinales de la UEFA Champions League. De esta manera, ya no continúan en carrera Gerónimo Rulli, Juan Foyth y Giovani Lo Celso y, en consecuencia, no habrá representantes argentinos en la definición del certamen.

El Submarino Amarillo era el único equipo de la competencia que aún contaba con futbolistas albicelestes en el plantel y brindaba la posibilidad de depositar a tres jugadores nacionales en la final. Sin embargo, el conjunto comandado por Unai Emery perdió 3-2 en condición de local y, a raíz de la derrota 5-2 en el resultado global, se despidió del sueño europeo.

De todos modos, la definición por el título del certamen continental tendrá presencia sudamericana, ya que los Reds cuentan con el colombiano Luis Díaz y los brasileños Alisson Becker, Fabinho y Roberto Firmino.

Mientras que en la semifinal que resta por concluir se encuentran Manchester City, con otros brasileños como Ederson Moraes, Fernandinho y Gabriel Jesus, y Real Madrid, que tiene entre sus filas a más jugadores de la Verdeamarela, como Éder Militao, Marcelo, Casemiro, Vínicius Júnior y Rodrygo, y al uruguayo Federico Valverde.

En este escenario, surge una interrogante. ¿Cuándo fue la última vez que un argentino ganó la Champions League? A continuación, conocé la respuesta.

¿Quién fue el último argentino que ganó la UEFA Champions League?

El último argentino que logró coronarse campeón de la Champions League fue Wilfredo Caballero. En la edición 2020/21 de la competencia europea, Willy formó del plantel de Chelsea y levantó la Orejona luego de la victoria ante Manchester City, que tuvo la participación del Kun Agüero.

De todos modos, el ex arquero de la Selección Argentina, que en la actualidad juega en otro equipo inglés como lo es Southampton, no disputó ningún partido en aquella temporada del torneo y fue suplente en los 13 encuentros, ya que era alternativa del titular Edouard Mendy y del suplente Kepa Arrizabalaga.