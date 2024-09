La UEFA Europa League de la temporada 2020/21 marcó el primer título internacional para el Villareal en toda su historia. Y uno de los héroes de aquella histórica final fue Etienne Capoue, un volante francés todoterreno, referente de aquel equipo del submarino amarillo. Sin embargo, con 36 años y tras quedar libre, hoy su vida da un giro total.

Capoue, que tiene en su haber más de 180 partidos de Premier League entre sus paso por Tottenham y Watford, otros 150 en el Villareal y 7 internacionalidades con la Selección de Francia, decidió dejar el fútbol de lado tras no recibir ofertas en el último mercado. Y hoy, a sus 36 años, aparece inscripto para jugar al básquet con el equipo de tercera división española, CB Jovens L’Eliana.

De acuerdo a lo reportado por Relevo, Capoue todavía no está registrado ante la federación, por lo que no puede jugar partidos oficiales. No obstante, se le permite entrenar con sus nuevos compañeros y participar en amistosos del Jovens.

Capoue fue la figura de la final de la Europa League. Getty Images

Capoue siempre reconoció su pasión por el básquet

Etienne Capoue ya había destacado que el básquet y especialmente la NBA son algo que lo atraen desde chico. “Mi sueño como niño era jugar en la NBA, ese era mi sueño“, destacó en una entrevista tiempo atrás.

Capoue ahora apunta al básquet en España.

“Sigue siendo mi sueño así que… ¿Quién sabe? Si algo sucede en la vida, me gustaría firmar y jugar. Aunque sea un minuto, no me importa, pero quiero poner mis pies en la cancha y lanzar”, reconoció en aquel momento. Y aunque la NBA está bastante lejos, al menos podrá intentarlo en el club de Valencia.

Una historia similar a la de Rodrigo Palacio, quien luego de dejar el fútbol profesional jugó en la Serie D italiana de básquet con el Garegnano 1976 e incluso en su Bahía Blanca natal, donde llegó a la final de un torneo amateur siendo la figura de su equipo.

Su paso por la Premier League

Etienne Capoue con el Tottenham, en 2013.

Etienne Capoue inició su carrera en el Toulouse francés, donde jugó por seis años antes de ser fichado por el Tottenham, en 2013. El volante formó parte del plantel de los Spurs por dos temporadas, y luego pasó al Watford, donde se desempeñó como un titular indiscutido durante cinco años.

Tras siete temporadas y 180 partidos en la Premier League, Capoue pasó al Villareal en enero del 2021. Seis meses después se consagraría campeón de la Europa League y formó parte del plantel del submarino amarillo hasta julio pasado, cuando quedó libre.