Este lunes se realizó el sorteo de los octavos de final de la Champions League y la polémica se adueñó del escenario. Las autoridades de la UEFA se equivocaron en la ubicación de las bolillas y dieron lugar a cruces entre equipos que compartieron grupo, algo prohibido por el reglamento del certamen continental. Ante el reclamo de clubes como el Atlético Madrid, la entidad madre del fútbol europeo decidieron rehacer los emparejamientos desde cero para no despertar aún más dudas.

A pesar de las irregularidades, el sorteo original había dado a luz uno de los partidazos más esperados de todo el año. El Paris Saint-Germain de Lionel Messi había sido designado para medirse al Manchester United de Cristiano Ronaldo, generando el cruce entre dos de las mayores leyendas del fútbol durante el siglo XXI. Sin embargo, con la decisión de la UEFA por los fallos en las bolillas, el evento tuvo que reprogramarse 3 horas después del inicial en la ciudad de Nyon.

Con el nuevo sorteo en marcha, el PSG finalmente fue emparejado ni más ni menos que contra el Real Madrid. Originalmente, el Merengue iba a chocar contra el Benfica en los octavos de final y ahora tendrá que medirse contra uno de los planteles más poderosos del mundo. Además, Messi tendrá su increíble vuelta al Santiago Bernabéu para enfrentar a su rival de toda la vida durante su prolongada estadía del FC Barcelona. Claro está, en esta oportunidad será vistiendo una camiseta distinta.

Otra de las novelas que se arma en torno a este PSG-Madrid tiene como protagonista a Kylian Mbappé, quien confesó sus intenciones de mudarse a la Casa Blanca en el último mercado de pases y que hará lo posible para concretar su sueño en el próximo verano. El delantero francés intentará lucirse ante los hinchas del Real Madrid en el Bernabéu, con la chance de jugar allí en el 2022.

Los cruces de octavos de final tras la repetición del sorteo

Paris Saint-Germain vs. Real Madrid

RB Salzburg vs. FC Bayern Múnich

Sporting Lisboa vs. Manchester City

Benfica vs. Ajax

Chelsea vs. Lille

Atlético Madrid vs. Manchester United

Villarreal vs. Juventus

Inter vs. Liverpool