Julián Álvarez sorprendió a todo el mundo por su grandioso rendimiento durante el Mundial de Qatar. Recibió halagos de todas partes, incluso de Pep Guardiola, quien ahora no le está dando rodaje en Manchester City.

Después de la gesta con el seleccionado argentino, la Araña fue titular en 4 partidos, y en el último correspondiente a la Champions League ni siquiera ingresó. Claramente, provoca una enorme incertidumbre entre los Citiziens, que ya han repudiado al entrenador español por no utilizar a uno de los mejores futbolistas que posee en el plantel inglés.

Más allá de que el mercado de pases está cerrado en toda Europa, hay varios equipos que están pensando en lo que será el período de fichajes que se realizará en junio, donde aprovechan para abonar hasta cifras irrisorias. A mitad de año, todos los clubes del Viejo Continente se encargan de abrir la billetera y sumar a más de dos o tres jugadores. Y el oriundo de Calchín podría armar las valijas.

A pesar de que Álvarez está cómodo en Inglaterra, quien quiere tentarlo es FC Barcelona. Según indicó el portal partidario del Blaugrana, fcbarcelonanoticias.com, los españoles irán por dos atacantes para tener alternativas a la titularidad indiscutida de Robert Lewandowski, quien no posee competencia interna desde la salida de Memphis Depay.

El mismo portal reportó que además de Julián Álvarez, quien llegó a Manchester City por una suma de 21,5 millones de euros, están buscando quedarse con el brasileño Vitor Roque, quien fue uno de los goleadores del último Sudamericano Sub-20 con 6 conquistas.

Hasta el momento, no hubo ninguna oferta concreta, pero desde las tierras catalanas no desestiman avanzar por el ex delantero de River y sacárselo de las manos a Pep Guardiola, quien pareciera haber dejado de ser tentado por las cualidades de la Araña.