"Hoy la rompe Benzema. El Madrid va a jugar muy bien, la van a romper toda, juega muy bien. Modric la va a romper y Courtois es un arquerazo", dijo Sergio Agüero antes de que arranque el partido. Con esa predicción que terminó acertando, el exfutbolista presentó su reacción en vivo a la final de la Champions League.

El "Kun" siguió el partido por streaming y fue testigo del título del Real Madrid ante el Liverpool en París. Y quedó maravillado con la actuación de Thibaut Courtois, el arquero del "Merengue". "Uhhh... Qué buena mano de Courtois. La tocó. Mirá vos...", dijo cuando el guardameta le tapó el gol a Mané.

¿Qué dijo Agüero sobre el gol anulado a Benzema por offside? "No es offside para mí, eh... Fabinho se la da. No, no... Es pase para atrás. Para mí es gol", sostuvo el exdelantero. Y cuando Vinicius marcó el único gol del partido se quejó porque se escuchó un grito en el estudio. "Acá en el estudio hay un loco de m... que gritó el gol. No sé quién es pero lo vamos a echar a la m...", bromeó.

El tramo final del encuentro tuvo las mejores atajadas de Courtois y el Kun destacó su labor aplaudiéndolo. "Qué bien Courtois", señaló. "Te dije que ganaba el Madrid... Mamá... Este Madrid es una cosa de locos", cerró Agüero en su transmisión.