Alejandro Gómez juega al fútbol como en el barrio. Para ganar, pero nunca olvidándose de la diversión que lo llevó a triunfar en Europa. Aunque claro, a veces esa forma de divertirse puede generarle algunos problemas. Sobre todo cuando su equipo va ganando 3-0 y tira un caño increíble. ¡Casi te comen, Papu!

Después de que el Huevo Acuña haga un partidazo y sea el argentino más destacado de la cancha con un gol y una asistencia, Papu le sumó potrero al fútbol español. Luego de varias gambetas, tiró un caño hermoso y volvió locos a todos. Sí, especialmente a los jugadores del Elche.

Se lo querían comer: el hermoso caño del Papu Gómez que desató un escándalo

Demostrando años de jugar en espacios reducidos, Papu vio una oportunidad y no la dejó pasar. Omar Mascarell no cerró a tiempo las piernas, se comió un lindo túnel y no tardó en mostrar toda su calentura contra el argentino. El video no deja mentir...

Después del enojo del rival, todos coparon la parada. Por suerte para el Papu no tardaron en llegar Lucas Ocampos y Marcos Acuña, que lo rodearon para protegerlo y se comieron unos cuantos empujones.