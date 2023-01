Desde incluso antes de la Copa del Mundo, Enzo Fernández era una figura deseada por grandes clubes del mundo por sus enormes primeros meses en Europa con la camiseta de Benfica. Luego de lo que fue el Mundial que tuvo en donde no solo fue campeón sino que además fue clave y se coronó con el Golden Boy del certamen, el interés fue mucho mayor e incluso, desde el Chelsea buscaron su contratación bajo toda circunstancia.

Sin embargo, los de Londres no ofertaron lo que pretendían en Portugal y si bien habían tenido el ok de Enzo para que se diera la negociación, finalmente no se dio el pase por la negativa de Benfica. En medio de toda esta polémica por su traspaso, el argentino no formó parte del equipo el último fin de semana e incluso fue blanco de ciertas críticas de los hinchas por los dichos de los medios del país ibérico sobre su posible salida a Chelsea.

Luego de esta controversia que se generó, este martes Enzo Fernández volvió a estar dentro del campo de juego para "Os Encarnados" y nuevamente fue clave. Por los octavos de final de la Copa de Portugal ante el Varzim de la segunda división, el volante ex River convirtió su primer gol tras la Copa del Mundo llegando al área sobre el final, poniendo el 2 a 0 que terminó siendo definitivo para que Benfica avance a los cuartos del certamen nacional.

Al momento de celebrar su gol, Enzo hizo un claro gesto para la afición de los de Lisboa señalándose el escudo del equipo luso y luego haciendo lo mismo hacia abajo, remarcando que tiene decidido quedarse en Benfica un tiempo más, así como también demostró el compromiso con el conjunto portugués. De esta forma, el campeón del mundo le puso fin a cualquier tipo de novela respecto a su futuro. ¡Crack!