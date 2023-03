Ayer se vivieron escenas explícitas de fútbol argentino out of context. Mateo Retegui, delantero que días atrás había jugado en Sarandí ante Arsenal (su equipo cayó por 2 a 0), fue titular en la derrota de Italia ante Inglaterra por las Eliminatorias europeas.

Si, el joven surgido de Boca se ganó enseguida la confianza de Roberto Mancini y se metió de prepo en el once titular de La Azzurra ante los de Gareth Southgate, convirtiendo un gol y siendo uno de los más destacados de su bando.

Desde su consagración en 2006, el seleccionado italiano no volvió a dar la talla en mundiales: quedó afuera en primera ronda en 2010 y 2014 y no clasificó al 2018 y 2022. La propuesta de buscar afuera del país lo que no parece haber en Italia no tiene contentos a todos, o al menos eso parece tras haber oído los comentarios de Vito de Palma en la transmisión de ESPN.

"Me gustaría tomarme lo mismo que tomó Mancini el día que dijo que Retegui tiene cosas del primer Batistuta. Me dijeron que Retegui no habla italiano, ¿cómo se entenderá con los compañeros? Hay chicos de su edad que no quedaron muy conformes con la decisión de nacionalizar a Retegui. Ya los clubes son multinacionales, en selecciones hay que mantener la identidad", lanzó el histórico comentarista.

Luego, aclaró: "Yo no critico a Retegui por haber aceptado la convocatoria, critico a Mancini por haberlo convocado. Creo que él no debería ser el DT de Italia, debió haber renunciado después de haber quedado afuera del Mundial con Macedonia. Creo que había jóvenes nacidos en Italia que se merecían una chance antes de recurrir a esto". ¿Qué opinás?