El nombre de Julián Álvarez es un objetivo de mercado muy atractivo para toda Europa. Es joven, tiene buen presente, aunque en Manchester City es opacado por la figura de Erling Haaland. Por eso, no sorprende que haya varios equipos interesados en su fichaje. En España volvieron a vincular a ‘Araña’ con FC Barcelona.

El diario Sport hizo un recopilado con las jóvenes figuras que tiene el Barça en su lista de posibles fichajes. El nombre de Julián Álvarez es del gusto de Xavi Hernández de acuerdo al citado medio. Aparece junto al de otras joyas que brillan en sus actuales equipos como Savinho (Girona), Nico Williams (Athletic Club), Florentino Luis (Benfica), Tiago Djaló (Lille) y el brasileño Gabriel Moscardo (Corinthians).

Fue precisamente este medio español el que reveló a mediados de octubre un presunto interés de FC Barcelona por Álvarez. Hasta aseguró que la directiva ‘culé’ prepara una oferta de 50 millones de euros por su fichaje. Esto también llevó a que Real Madrid también vuelva a la carga y fije sus ojos en el ex River.

La prioridad de Julián Álvarez es seguir creciendo en Manchester City. Si bien Haaland es el goleador y centrodelantero titular para Pep Guardiola, el argentino se readaptó a jugar unos metros más atrás, aprovechando la ausencia de Kevin de Bruyne por lesión. Aunque, cuando regrese el belga, habrá que ver qué pasa con el delantero de la Selección Argentina.

Julián Álvarez empieza a ser importante en Manchester City

El periodismo especializado en Inglaterra empieza a valorar a Julián Álvarez como una figura que no puede faltar en el once titular de Manchester City. “ha sido capaz de adaptarse a lo que necesita el equipo“, lo supo elogiar una ex figura del club como Micah Richards, hoy analista en Sky Sports.

Richards también supo elogiar las habilidades del ex River y no lo quiere fuera del equipo. “Debido a la relación que tiene Julián Álvarez con Erling Haaland, realmente no puedes sacarlo del equipo. Con solo ver las carreras que hace por detrás, las combinaciones. También tiene el ritmo de trabajo, que es clave en el juego. Cumple todos los requisitos“, explicó.

A día de hoy, la pareja de Haaland y Álvarez es una de las más goleadoras de toda Europa. Hasta el momento, la dupla de los ‘Citizens’ suma 24 goles (17 del noruego y siete del argentino). Es superada solamente por la de Harry Kane y Leroy Sané de Bayern Múnich, que se combinan para 28 goles totales.

La ventaja que puede tener Barcelona

En las últimas horas, hubo un verdadero ‘terremoto’ en Inglaterra con la sanción de 10 puntos para el Everton. ¿En qué involucra esto a Manchester City? Medios ingleses como The Guardian y The Sun ponen en duda la continuidad del equipo de Pep Guardiola en la Premier League.

El caso del Everton podría ser el principio de fuertes decisiones en la Premier League. A los ‘Toffees’ le quitaron 10 puntos por infracciones a las normas del Fair Play Financiero. Manchester City y Chelsea son los dos equipos más comprometidos con esta clase de faltas en el fútbol inglés.

Una sanción de quita de puntos o la misma expulsión de la Premier League podría provocar que varias figuras de Manchester City decidan irse del club. Allí, Julián Álvarez será un objetivo de mercado para muchos equipos, aunque para Barcelona mucho más.

En el conjunto catalán, además de la presencia de Robert Lewandowski, no hay otro centrodelantero puro. Con las habilidades, las características y los elogios que está ganando en Inglaterra, Barcelona podría sacar provecho para que Julián sea su nueva figura.