En Gremio todavía mantienen las ilusiones de título en el Brasileirao. Sin embargo, una vez que termine la temporada, será tiempo para algunas salidas y una de ellas será la de Luis Suárez. A partir de esto, la directiva del ‘Tricolor’ le busca un reemplazo y el elegido sería ni más ni menos que Deyverson.

El delantero de 32 años supo ser figura en Palmeiras donde llegó a ganar la Copa Libertadores 2021. De allí tuvo un paso fugaz por el fútbol español (Alavés) donde no logró asentarse y retornó rápido al ‘Verdao’. Ahora, está en un gran momento jugando para el Cuiabá.

El ‘Dorado’ está haciendo una enorme campaña en el Brasileirao en este 2023. Está en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana de 2024 y, en gran parte, se debe a los goles de Deyverson, quien marcó 12 en el torneo. Así, se revalorizó nuevamente en Brasil y Gremio lo ve como el perfecto sustituto de Suárez.

Gremio ya está negociando por Deyverson

Según reveló Globo, el ‘Tricolor’ ya está tras los pasos de Deyverson para un posible fichaje a comienzos de 2024. Con la inminente salida de Luis Suárez, se necesita de un goleador de garantías y el perfil del actual de Cuiabá gusta mucho al director técnico Renato Portaluppi.

Sin embargo, pese a las intenciones de Gremio, buscar la llegada de Deyverson no es sencillo. La principal traba en las negociaciones es el salario alto que percibe el atacante en Cuiabá, lo que llevaría al ‘Tricolor’ a tener que negociar ciertos contratos o buscar alguna salida (además de la de Suárez).

A su vez, también trascendió que el delantero tiene una cláusula de rescisión de 20 millones de reales (poco más de cuatro millones de dólares). Cuiabá no descarta negociar con Gremio para llegar a un acuerdo por su salida.

Deyverson ya manifestó su deseo de salir de Cuiabá: “Sería una ilusión jugar en Boca”

Deyverson, en tanto, estaría dispuesto a jugar en Gremio. Recientemente, supo declarar en una entrevista con el diario Olé su intención de jugar en Boca Juniors. “Para mí sería una ilusión jugar en Boca“, llegó a decir y hasta deseó hacerlo junto a Felipe Melo, otro jugador brasileño que también manifestó su devoción por el ‘Xeneize’.

“Si un día me suena el teléfono y me dicen: ‘Deyverson, vení a jugar a Boca’. Pfff… Me gustaría porque soy un jugador de ir al frente y veo que Boca tiene mucho de eso“, dijo el delantero de 32 años. Y agregó: “La verdad que le tengo mucho cariño a la Bombonera por Maradona y todo lo que hizo a nivel mundial. También por todos los jugadores que jugaron en Boca: Carlitos Tevez, Cavani, Riquelme“.

Luis Suárez, con un pie afuera de Gremio

El nombre de Deyverson crece entre los rumores de mercado en Gremio, puesto que Luis Suárez ya tendría un pie afuera del club. Inter Miami sería su próximo destino para jugar con su amigo Lionel Messi y reencontrarse con Sergio Busquets y Jordi Alba. El acuerdo entre el uruguayo, el club brasileño y el estadounidense estaría cerca.

El ‘Pistolero’ dejaría el conjunto ‘tricolor’ una vez que termine el Brasileirao. Este año lleva un total de 23 goles en 49 años: 14 de esos tantos fueron en el presente torneo brasileño.