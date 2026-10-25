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Alineaciones de Barcelona y Real Madrid para el duelo de la jornada 10 de la LaLiga

Barcelona y Real Madrid se enfrentan este domingo 25 de octubre en el Camp Nou por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Barcelona vs. Real Madrid, LaLiga
Barcelona vs. Real Madrid, LaLiga

Barcelona recibe a Real Madrid este domingo 25 de octubre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Camp Nou. Barcelona viene de ganarle 5-2 a Betis y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Real Madrid viene de ganarle 4-1 a Sevilla y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Barcelona y Real Madrid

Barcelona (4-2-3-1): Joan García, Xavi Espart Font, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo, Rodri, Fermín López, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon. DT: Hansi Flick.

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Real Madrid (4-2-3-1): Andriy Lunin, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Arda Güler, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Kylian Mbappé, Yan Diomande. DT: José Mourinho.

Bajas y ausentes de Barcelona y Real Madrid

Barcelona:

  • Andreas Christensen (lesión en el muslo; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
  • Xavi Espart (lesión de tobillo)
  • Roony Bardghji (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de febrero de 2027)
  • Juan Hernández (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de diciembre de 2026)

Real Madrid:

  • Ferland Mendy (lesión)
  • Raúl Asencio (lesión en la pierna; vuelve a principios de enero de 2027)
  • Rodrygo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de diciembre de 2026)
  • Vinícius Júnior (expulsión; vuelve en 3 fechas)

La previa de Barcelona y Real Madrid: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 25 de octubre
  • Hora: 17:00 (hora de Argentina)
  • Estadio: Camp Nou
  • Historial: 96 cruces — Barcelona ganó 45, Real Madrid ganó 31 y empataron 20
  • Último antecedente: 10/05/2026: Barcelona 2-0 Real Madrid
  • Próximo partido de Barcelona: vs. Alavés, sábado 31 de octubre
  • Próximo partido de Real Madrid: vs. Racing de Santander, domingo 1 de noviembre
Redacción Bolavip
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